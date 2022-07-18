شكرا لقرائتكم خبر عن شاكوش يعتذر لـ حماقى وصناع أغنية "حاجة مستخبية": كنت فاهم غلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لصناع أغنية "حاجة مستخبية"، والنجم محمد حماقى، بعد الأزمة التى أثيرت مؤخرًا حول لحن الأغنية، وكتب حسن شاكوش، في تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "أنا طالع عشان اعتذر وأتاسف لأخويا وصديقى الملحن العبقرى مدين.. أنا كنت فاهم غلط واتضحلى الحقيقة إن لحن أغنية (حاجة مستخبية) اللى من إبداعه فعلا مش زى منا كنت معتقد".

وأضاف: "عشان كدة كان لازم أطلع وأدى الحقوق لأصحابها واعتذر عن اللى صدر منى.. شكرا ليكم وأتمنى محدش يزعل منى سواء الأستاذ محمد عاطف الشاعر الكبير أو الموزع الكبير أحمد إبراهيم أو الفنان الكبير محمد حماقى".



شاكوش يعتذر لحماقي

وكان الملحن مدين، أعلن حذف أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، والتى كانت قد حققت ملايين المشاهدات خلال 3 سنوات، حيث يتشابه إلى حد كبير لحن أغنيتى "بنت الجيران"، و"حاجة مستخبية"، حيث غنى حماقى الأخيرة فى عام 2014، وحققت أيضا نجاحا كبيرا.

ونشر مدين عبر حسابه صورة لحذف أغنية "بنت الجيران"، على "يوتيوب"، وعلق قائلا، " الاخطوة الاولى أغنية بنت الجيران اتقفلت ولسه.. شكرا لشركة نجوم ريكوردز وشكرا لشركة أى ميديا".

وأضاف مدين، "شاكوش تعمد الإساءة لى و لكل صناع الاغنية الشاعر محمد عاطف والموزع احمد ابراهيم و الفنان محمد حماقى مع العلم انه اعتذرلى بالفيديو اللى عملوه هو و عمر كمال و تدخل الفنان محمد حماقى للصفح عنه هو اللى خلانى ما اكملش فى اجراءاتى القانونية وقبلت ساعتها اعتذارهم وإلتمسنا عُذر الجهل بقانون الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والمُلحن والناشر ... بس المرة دى بعد تعمد اتهامى بالباطل والتدليس انا هاخد كل الإجراءت القانونية الرسمية ضده و مش هسيب حقى الأدبى والضرر الذى وقع عليا أمام كل من يجهل بالمعلومة والمساس بسُمعتى الفنية و تشويه صورتى كملحن اعماله تترجم للعالمية ومنهم تركيا للفنانة ايبرو ياشار و ترجمة الاغنية بشكل رسمى و بالاوراق الرسمية".

بدورها، علقت الفنانة شذى – في وقت سابق – على هذه الأزمة، وقالت: "والله أمثلة بجد تكره الواحد فى اليوم اللى فكر يسيب فيه حاجات كتير بيحبها، علشان يخبط فى العالم دي.. ولقب فنان ده يتقال على كل من هب ودب، وبقى مقياس النجاح وتقدير حجم الموهبة مربوط بالمشاهدات، وحسابات أبعد ما تكون عن المهنية والفن لنا الله والله".