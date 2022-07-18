شكرا لقرائتكم خبر عن الدموع واحدة والأسباب متعددة.. مطربون بكوا على المسرح آخرهم محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الكينج محمد منير قلوب محبيه وجمهوره خلال الحفل الذى أقيم مؤخرًا بمدينة الإسكندرية، بعدما أوقف الغناء ودخل في نوبة من البكاء أثناء غنائه لأغنية "أنا بعشق البحر"، ما تسبب في تصدر الكينج مؤشرات البحث في جوجل، فكان لبكاء محمد منير عدة أسباب الأول هو وفاة دومان بونكا أحد أعضاء فرقته خلال الفترة الماضية، والسبب الثانى هو غيابه لفترة طويلة عن المسرح خاصة بعد التقاء جمهوره الكبير الذى حضر للاحتفاء به، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يبكى فيها مطرب أو مطربة على المسرح فظهر الكثير من المطربين بهذا الشكل.





حماقى

انهمرت دموع النجم محمد حماقي خلال حفل غنائى أحياه عام 2019 على مسرح إحدى الجامعات وتلقى هدية من معجبة عبارة عن لوحة تجمعه بوالده الراحل، واحتضن حماقي اللوحة مقبلا وجه والده أكثر من مرة، وظل يغني جالسا على الأرض، واختار أغنية مؤثرة وهي "حاجة مستخبية" لتواكب لحظة حمل اللوحة التي تجمعه بوالده الراحل، مما تسبب في انهمار دموعه.





أنغام

النجمة أنغام التي أحيت حفلا غنائيا على مسرح المنارة بالتجمع الخامس عام 2021، ولم تتمالك دموعها أثناء غنائها لتبكي أمام الجمهور أثناء تأديتها أغنية "طوا مأنت بعيد" وساندها الجمهور بقوة حتى استطاعت أن تتمالك نفسها وتعود للغناء مرة أخرى.





اصالة

أنهمرت الفنانة أصالة أثناء إحيائها حفل غنائي عام 2019 ضمن فعاليات موسم الرياض، من البكاء عند تأديتها اغنية "ذاك الغبي" حيث توقفت عن الغناء وبدأت بالبكاء مما تسبب بدهشة الجمهور، لكنها تمالكت نفسها وتابعت الغناء، وتزامنت تلك الفترة حينها مع مرحلة انفصالها عن المخرج طارق العريان.





شيرين عبد الوهاب

بكت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أثناء تقديمها أغنية "ضعفي" في الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات هلا فبراير بدولة الكويت شهر مارس الماضى، حيث وجهت كلمة لجمهورها في بداية الحفل قائلة:"وحشتوني حبايب قلبي، الدنيا من غيركوا وحشة وانتوا أغلى الناس، وليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة، وميبقاش قلبكم أسود".





علي الحجار

احتبس الفنان على الحجار دموعه والذى ظهر على نبرة صوته أثناء حفله في شهر يناير الماضى بمسرح إحدى الجامعات الخاصة، عندما تم ذكر اسم شقيقه الراحل أحمد الحجار، ملحن أغنية "أبويا الحبيب"، ليقوم بعدها بغناء الأغنية مع استبدالها بكلمة "أخويا الحبيب".





محمد عبده

تأثر الفنان محمد عبده، بكلمات أغنيته "تعبت الظلم واجحافه" أثناء غنائه لها في حفل أقيم العام الماضى بمدينة جدة السعودية، ولم يستطع إكمالها، حيث بكي وتوقف عن الغناء لأكثر من مرة، ليتفاعل معه عدد كبير من الجمهور، كما صفقوا له بحرارة شديدة.



