الممثل الهندي دانوش في مهمة قاتلة بفيلم The Gray Man

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الممثل الهندى دانوش بمرور 20 عاما على دخول عالم صناعة السينما، من خلال مشاركته في الفيلم الأمريكي الجديد The Gray Man، العمل الذى طرح بدور العرض المصرية يوم 13 يوليو الجارى، وسيطرح على منصة نيتفلكس يوم 22 يوليو الجارى.



يلعب دور دانوش أحد أفضل القتلة في العالم، والتي تعد القوة المميتة في هذا العمل، حيث كشف جو روسو أن شخصية دانوش رائعة للغاية لدرجة أن هناك شيئًا فرعيًا يدور في ذهنه كثيرًا، وصرح قائلا: "إن دانوش يلعب أحد كبار القتلة في العالم، تم إرساله خلف شخصية رايان في الفيلم، وخاض معركتين رائعتين ضمن أحداث الفيلم، كما أنني وأنتوني من كبار المعجبين بدانوش، فلقد كتبنا هذا الدور خصيصا له، فهو نوع من شخصية كلاسيكية، والذي يظهر لمحاربة البطل وتعقيد أحداث الفيلم، وعلى الجانب الآخر فإن شخصيته مرحة وفريدة من نوعها، وله حضور كبير أمام الكاميرا، فإذا أحب الجمهور هذا الفيلم، سنقوم بتوسيع نطاق سرد القصص من هنا، فهذه الشخصية رائعة للمضي قدما في هذا العالم وأن تتواجد في أجزاء جديدة، فيمكن وصف شخصيته بأنه رجل في مهمة قاتلة".



كما أكد دانوش سعادته بكونه جزءا من فريق فيلم The Gray Man، وأنه يتطلع إلى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، ووصف التجربة بأنها رائعة ومليئة بالإثارة، وعلى الرغم من أن هذا الفيلم هو أول ظهور لدانوش في هوليوود، ولكن كان له ظهور آخر دولي عام 2018 من خلال فيلم The Extraordinary Journey of the Fakir وهو فيلم من إنتاج مشترك بين فرنسا والهند وبلجيكا وسنغافورة وأمريكا وشاركته البطولة الممثلة الفرنسية بيرنيس بيجو.



The gray man هو عميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كورت جينترى (يقوم بدوره رايان جوسلينج)، والمعروف أيضا باسم Sierra Six، تم انتزاعه من سجن فيدرالى وتجنيده من قبل المسئول عنه، دونالد فيتزروي (بيلي بوب ثورنتون)، وكان جينتري قاتل مرتزقة يتمتع بمهارات عالية ومعتمد من وكالة المخابرات المركزية، ولكن الآن انقلبت الطاولة وأصبح هو الهدف، ويطارده لويد هانسن (كريس إيفانز) في جميع أنحاء العالم، وهو زميل سابق في وكالة المخابرات المركزية، والذي لن يتوقف عند أي شيء لقتله، بمساعدة العميلة داني ميراندا (آنا دي أرماس) التي تحمي ظهره.

يقوم بدور The Gray Man الممثل رايان جوسلينج، وكريس إيفانز هو خصمه السيكوباتي في فيلم الإثارة الذي أنتجته نتفليكس وAGBO من إخراج أنتوني وجو روسو، بطولة آنا دي أرماس، مع ريج جان بايدج، بيلي بوب ثورنتون، جيسيكا هينويك، دانوش، واغنر مورا، وألفري وودارد. مستوحى من رواية THE GRAY MAN لمارك جريني، السيناريو من تأليف جو روسو وكريستوفر ماركوس وستيفن ماكفيلي.

الفيلم بدأ عرضه حصريا بدور العرض المصرية يوم 13 يوليو الجارى في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث يعرض قبل دور العرض الأمريكية والبريطانية بيومين، لتكون مصر من أول الدول العربية التي تعرض الفيلم بالتوازي مع إيطاليا ونيوزيلندا، والفيلم حصل على تصنيف +12.