شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم السيرة الذاتية Elvis يحقق 165 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم السيرة الذاتية Elvis إلى 165 مليونًا و100 ألف دولار بدور العرض حول العالم منذ طرحه يوم 24 يونيو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 100 مليون و900 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و64 مليونًا و200 الف دولار بدور العرض حول العالم.

فيلم Elvis إخراج الأسترالي باز لورمان ويلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب ملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7مؤخرًا.

الفيلم الذي كتبه لورمان وكريج بيرس، يتعمق في العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلي وباركر الغامض الذي امتد لأكثر من 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة، على خلفية المشهد الثقافي المتطور، وكان مركز هذه الرحلة هو أحد الأشخاص الأكثر أهمية وتأثيراً في حياة إلفيس، بريسيلا بريسلي.