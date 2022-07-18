شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز فى أحدث ظهور لها بسبب مشروعها الغنائى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضر الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز لأغانٍ جديدة خلال الفترة المقبلة، مثلما يظهر خلال الأيام الماضية حسب التقارير الأجنبية التي أكدت ذهابها للاستديو الخاص بها في مدينة لوس انجلوس بصورة شبه يومية، من أجل العمل على مشروع غنائى ضخم بشكل مكثف، تنتهى منه قريبًا حسب صحيفة الديلى ميل.



جينيفر لوبيز

من ناحية أخرى سبق ونشرت جينيفر لوبيز لافتة طيبة منها لخطيبها بن أفليك في عيد الأب مؤخراً، والذى تضمن فيديو مجمع لهما طوال علاقتهما، وأثناء تشغيل اللقطات والصور توضح النجمة البالغة من العمر 52 عامًا أنها تحب حياتها المهنية ولكن لا شيء يرضيها أكثر من كونها قادرة على بناء أسرة مع شخص تحبه بعمق ومتفاني بنفس القدر لعائلتها، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.





جينيفر لوبيز

وأضافت: "أنا أحب فكرة المستقبل وما يمكننا أن نخلقه، لكنني أريد حقًا فقط الاستمتاع باللحظة والبقاء حاضرة فيها بقدر ما أستطيع"، وتابع بنشر لقطات وصور من المشاهد التي قاموا بها في العرض الأول لفيلم The Last Duel في مهرجان البندقية السينمائي في سبتمبر الماضي و 2022 Met Gala.