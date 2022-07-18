مطرب بلاك تيما: إحنا من جمهور الكينج وهو اللى علمنا الموسيقى بشكل غير مباشر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بحر مطرب بلاك تيما: "إحنا من جمهور محمد منير وهو اللى عملنا الموسيقى بشكل غير مباشر".

وأضاف أحمد بحر مطرب بلاك تيما، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: "جمهور محمد منير بيحبنا فخورين بإننا أحيينا حفلا معه"، متابعا: "محمد منير يعطينا من خبرته وبنسمعله وهو أبونا وأخونا الكبير".

وتابع أحمد بحر مطرب بلاك تيما: "محمد منير صوت مصر، وأسطورة، والحفل فى إسكندرية كان فيه ناس عمرها 15 سنة، والجمهور جيل يسلم أغانى منير لجيل آخر ومحمد منير فنان حقيقى مش مصطنع".

فيما قالت الإعلامية لميس الحديدي: "محمد منير له مكانة وطلة خاصة على المسرح، ومحمد منير بكى على صديقه الذى توفى من شهر وهو يفقد الكثير من أصدقائه ويعانى من آلام نفسية".

وأضافت لميس الحديدي: "محمد منير قال للجمهور، أنا غنيت الأغانى دى قبل ما تتولدوا وده قيمة الكنيج لأن أغانيه عابرة للأجيال"، موجهة رسالة لمحمد منير: "حتى لو بتغنى على كرسى كفاية طلتك علينا".

وتابعت لميس الحديدي: "شكرا يا محمد منير، أنت مش مطرب البلد دى بس، أنت مطرب الناس، وعلمتنا الغناء".