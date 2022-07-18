شاهدوا صور الزوج الثالث للفنانة رانيا فريد شوقي.. لن تصدقوا ما هي مهنته الحالية!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 يوليو 2022 05:47 صباحاً - اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا الأكثر وسامة على الإطلاق بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل ووصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الفنانة رانيا فريد شوقي حين أحتفلت في الأيام الماضية بعيد ميلاد زوجها بصورة رومانسية وقدمت له التهنئة بهذه المناسبة وتمنت له دوام الصحة والنجاح ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على “إنستجرام“.

فكتبت رانيا فريد شوقي معايدة زوجها: “كل سنة وانت طيب يا زوجي الحبيب و عقبال مليون سنة يارب في صحة وعافية وستر و نجاح و خير يارب”.

من هو تامر الصراف زوج رانيا فريد شوقي؟

ويعد تامر الصراف من أشهر رجال الأعمال في مصر. ولد في القاهرة العاصمة المصرية. ويعتبر أحد أعظم رجال المال والاستثمار. لديها العديد من الشركات الضخمة والأسواق الكبيرة المزدحمة. كتب اسمه في العديد من الصحف والمجلات في وسائل الإعلام المصرية وحتى في وسائل الإعلام العربية والخليجية نتيجة زواجه بالفنانة رانيا فريد شوقي.

زيجات رانيا فريد شوقي

تزوجت رانيا فريد شوقي لاول مرة من مصمم الرقصات عاطف عوض ورزقت منه بإبنتين هما “ملك وفريدة” وفي عام 2007 تزوجت من الفنان مصطفى فهمي وانفصلا عام 2012 بسبب بعض الخلافات بينهما، وكان زواجه الثالث والأخير من رجل الأعمال تامر الصراف.

رانيا فريد تضع شرط لدخول ابنتها عالم الفن

من ناحية أخرى، أوضحت رانيا فريد شوقي خلال حوارها فى برنامج “بيت للكل”، موقفها من دخول ابنتها لعالم التمثيل حيث أكدت أن الأخيرة ترغب في المشاركة في أعمال فنية، لكنها تذكرت ما قام به والدها الفنان الراحل فريد شوقي معها، وأدركت موقفها بعدما عاد الزمن بها وباتت في الموقف التي وضعته به، وأكدت أنها طلبت من ابنتها في البداية أن تنهي دراستها فقالت رانيا فريد شوقي: “مع مرور السنوات أصبحت أدرك أن والدي كان لديه حق، فابنتي ملك ترغب في التمثيل فأخبرتها أن هذا سوف يحدث عندما تنهى دراستها مثل ما فعل معي والدي، وكأن ما مر يعاد مرة أخرى”.

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

يُشار إلى أن آخر الأعمال الدرامية للفنانة المصرية رانيا فريد شوقي كان الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة“.

ومسلسل “أبو العروسة” بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي»، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

وتدور أحداث “أبو العروسة” في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وعدة مشكلات تواجه الموظف “عبد الحميد”، الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة بعد خروجه على المعاش.

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