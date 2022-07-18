شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يحيى حفلاً غنائيًا فى لبنان الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب اللبناني عاصى الحلانى، حفلاً غنائيًا في لبنان، يوم الخميس الموافق 21 يوليو الجارى، ويقدم عاصى باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.

وطرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني، مؤخراً، أغنيته الجديدة "ضحكة حبيبي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عبير أبو إسماعيل، ألحان سليم سلامة ومن إخراج أحمد منجد.

وقال مؤخرًا النجم اللبناني عاصى الحلانى في تصريحاته لـ"الخليج 365": أنا ليس لدي أى مانع من خوض التجربة سواء في السينما أو الدراما ومعاييري هي وجود عمل يضيف لي وورقا يليق بى وموضوعا يتناسب مع تاريخي وأسلوبى، وإذا جاءت فرصة جيدة مقنعة لن أتردد أبدا في خوض التجربة، وقدمت عدد من الأعمال المسرحية قبل ذلك وحققت نجاحا كبيرا.

وأعرب مؤخرًا النجم اللبناني عاصى الحلانى عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام فى دورته الثلاثين، والتى أقيمت على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، والذى يعد أعرق المهرجانات على مستوى العالم.

وأضاف: مهرجان الموسيقى يلتف حوله كل نجوم الغناء في العالم العربى، ويعتبر عملة نادرة كمنهجه الذى يرسخ في وجدان الأجيال الجديدة".