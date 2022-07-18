شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى ينضم إلى مسلسل "الونش" بطولة محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمود عبد المغنى إلى فريق عمل مسلسل "الونش" بطولة النجم محمد رجب وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، الذى يقوم حاليًا باختيار باقى أبطال المسلسل على أن يبدأ تصوير المسلسل بعد الانتهاء من المعاينات والاختياروالمسلسل إنتاج سينرجى وهو من فئة المسلسلات الطويلة حيث يتكون من 45 حلقة.



محمد رجب واسماعيل فاروق

ويسجل "الونش" التعاون الثالث على التوالي بين محمد رجب والمخرج إسماعيل فاروق بعدما قدما سويًا مسلسل "الأخ الكبير" الذى شارك في بطولته أيتن عامر، هبة مجدى، عبير صبرى، دينا فؤاد، أحمد حلاوة، محمود حجازى، هاجر أحمد، و"ضربة معلم" وشارك في بطولته هاجر أحمد، مى سليم، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، محمد عز وإنعام سالوسة.

يذكر أن محمد رجب غاب عن تقديم مسلسلات جديدة العام الماضى، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادى الجيار، محمد علاء، أحمد حلاوة وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى