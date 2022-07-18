“ شاب وسيم جدًا”.. الراقصة دينا تفاجئ الجمهور بصورة مع إبنها الوحيد.. لن تصدق من هو والده؟!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 يوليو 2022 03:50 صباحاً - كشفت الراقصة المصرية دينا، تطورات الحالة الصحية لنجلها الوحيد بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها بسبب إصـــابته بفيروس كورونا.

وكانت دينا، قد أعلنت على صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، عن تعرض ابنها علي لوعـــكة صحية مفاجتــئة، الأمر الذي جعلها تصر على أن تذهب به إلى المستشفى لإجـراء بعض الفحـوصات الطبية اللازمة، وأتضح أن كورونا أثرت على جهازه المناعي فتعرض لمجموعة من الفيروسات بجسمه بأكمله، معلنة أنه بدأ في التحسن مؤخرًا.

دينا أكدت أن نجلها دائم الإقامة بفرنسا بحكم دراسته، وأنها دائمًا ما تشعر بالقلـق طوال الوقت لأنه ينسى في أغلب الأحيان أن يتناول الطعام بطريقة جيدة، أو يتأخر في أخذ كورس علاجه، قائلة: “كنت أتمنى أن تكون دراسته بمصر”.

نجل دينا الوحيد:

يُذكر أن “علي” هو نجل دينا الوحيد، كما أنه نجل المخرج الراحل «سامح الباجوري» شقيق المخرج «هادي الباجوري»، كما سبق لها الزواج عرفيًا من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، ولها زيجات أخرى غير معلن عنها.

دينا تهاجم عمر كمال:

من ناحية أخرى، شنت الراقـصة دينا، هجـومًا ضـاريًا على المطرب عمر كمال، بعد إعلانه عدم استعانته براقصات في أعماله الغنائية المقبلة، بعد تعرضه لإنتـقادات من جمهوره، ولرغبته في تقوى الله.

وكشف عمر كمال، عن تلقيه انتـقادات سلبية من الجمهور بعد استعانته بالراقصة أوكسانا في كليب «ضيعنا»، الذي جمعه بالمطرب عبدالباسط حمودة منذ فترة، لكنه استدرك قائلاً: «أوكسانا فوق رأسي، إنسانة كويسة ومحترمة، وده شغلها، بس ممكن الناس مش متقبلة ده، ولذلك قررت أبعد عن ده خالص».

وقالت دينا إن عمر كمال استعان براقصات في أغلب أغنياته، وتساءلت: هل كلامه عن الراقصات حاليًا معناه توجيهه رسالة للناس أن ما قدمه كان سيئًا، وقرر تصحيح مساره؟ «كلامه مش هيغير حاجة في الحالتين، ومش مستنين منه يقول إن الراقصة بتعمل شغلها».

وعلقت على حيثيات قراره، باستبعاد الراقصات من أعماله الغنائية، لرغبته في تقوى الله قائلة: «اتقي الله في تصرفاتك وأعمالك، هو أنت بتغني موشحات؟ عندك مليون طريقة تتقي ربنا بيها، لكن متقولش إنك هتتقي ربنا لما متجبش فنانة جنبك، لأنك أساسا بتعمل أغاني بترقــ ص».

كما أبدت دينا تحفظها على كلام كمال، حينما أكد أن الناس غير متقبلة لوجود الراقـصات، فقالت: «أنت جبت كلامك الغريب ده منين؟ مهنة الرقص لها محبين في كل مكان، فتعداد الشعب المصري 110 ملايين نسمة، والفن أذواق، فمن الممكن أن تجد فئة من الجمهور لا تحب نوعية أغنياتك، ولكن من يعمم جاهل بكل تأكيد».

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة دينا، «مسلسل ملف سري»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي بطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نضال الشافعي، ماجد المصري، إيهاب فهمي، دنيا عبدالعزيز، إدوارد، مادلين طبر، مهند حسني، كارولين عزمي، دينا، من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

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