شكرا لقرائتكم خبر عن الصديقان ليوناردو دي كابريو وتوبي ماجواير فى رحلة معاً على يخت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الثنائى ليوناردو دي كابريو وتوبي ماجواير أثناء قيامهما برحلة في سان تروبيه نهاية الأسبوع الماضى، وذلك وهما يستغلان وقتهما على الماء إلى أقصى حد، بالإضافة لجولات جت سكي مع العديد من أصدقائهم المشتركين للثنائى الذى يعتبر من أهم وأكثر الصداقات الفنية في هوليود استمرارًا منذ الصغر.

إذ يعتبر الثنائى صديقان منذ سنوات طويلة، وذلك بعدما ارتبطا بصداقتهما من الطفولة وحتى صارا نجمان كبيران.



ليوناردو دى كبريو

على جانب آخر سبق واحتفل ليوناردو دي كابريو وصديقته كاميلا موروني بيوم الاستقلال وذلك مع عدد قليل من الأصدقاء على سطح سفينة بماليبو، كاليفورنيا، وانضم توبي ماجواير ولوكاس هاس إلى ليو وكاميلا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع على الشاطئ.



توبى ماجواير

النجم العالمى ليوناردو دى كابريو واعد طوال حياته المهنية، التى امتدت لأكثر من 30 العديد من الممثلات وعارضات الأزياء، أمثال جيزيل بوندشين وبليك ليفلى ونعومى كامبل وكريستين زانج وإيفا هيرزيجوفا.



صورة لهما معاً

وعلى الرغم من أنه كان فى عدة علاقات، أطولها مع جيزيل بوندشين وصديقته الحالية كاميلا مورونى يميل دى كابريو إلى الابتعاد عن الزواج ولا يبدو أن لديه أى خطة للإقدام على هذه الخطوة فى الفترة المقبلة.

وقال ليوناردو فى أكثر من ظهور تلفزيونى أنه سيتزوج فى الوقت المناسب، وأنه ليس معارضًا للفكرة بل ينتظر أن يحين موعدها كما كشف ليوناردو، فى مقابلة مع مجلة "باريد"، أنه من الصعب التنبؤ بالزواج ، ولا يمكن التخطيط له"، مضيفًا: "سيأتى ذلك عندما يحين الوقت"

وعلى جانب آخر أقدم الممثل ليوناردو دى كابريو الحائز على جائزة الأوسكار، والذى لعب دور البطولة مؤخرًا فى فيلم ‪Don't Look Up ، على بيع أحد ممتلكاته فى كاليفورنيا مؤخراً، وذلك بعدما اشترى مؤخراً أكثر من منزل جعلوا المحفظة العقارية له على حد وصف تقرير ‪inquisitr من ضمن الأضخم لمشاهير هوليود.