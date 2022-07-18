شريف منير في رحلة مصيفية مع أبنائه الثلاثة البعيدين تمامًا عن الأضواء في ظهور نادر لهم… تعرّفوا عليهم!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 يوليو 2022 02:47 صباحاً - نشر الفنان المصري شريف منير مجموعة صور من رحلة مصيفية جمعته بأبنائه الثلاثة وهم فؤاد وفريدة وكاميليا، في ظهور نادر لهم، بينما تغيبت ابنته الكبرى الإعلامية أسما شريف منير.

غياب أسما عن الرحلة العائلية أعادت الجدل حول خلافاتها مع والدها مجددًا، إلا أن شريف منير نفى صحة هذا الأمر، بتعليق قال فيه: “الحب الحقيقي .. بس ناقصني الحب الكبير .. أسما .. وليلى بنت أختي .. بنتي الرابعة .. بحبكم ..”أبنائي الأعزاء .. شكرًا ” .. لوجودكم في حياتي”.

وعلّقت أسما على كلام والدها، بقولها: “ربنا يخليك لينا و مايفــرقنا ابدًا الرحله الجاية كلنا هنكون مع بعض و نفضل مع بعض طول العمــر ربنا يباركً في عمــرك و تفضل ضهرنا و ســندنا و اي حد حضرتك مش في حياته خســران، بحبك ♥️”.

شريف منير يعلق على أنباء خلافه مع ابنته أسما:

من ناحية أخرى، وكان قد خرج الفنان المصري شريف منير عن صمته ليعلق على الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول خلافه مع ابنته الكبرى الإعلامية أسما شريف منير، وحــذفهما لمتابعة بعــضهما على موقع “انستجرام”.

شريف منير نشر صورة له وهو يحتضن ابنته أسما، على حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، وعلّق قائلًا: “أنا مش عارف ليه في ناس حـاشرين نفسهم بيني و بينك .. مايعرفوش إنك قاعده جوه قلبي”.

كما نشرت أسما صورة تجمعها بوالدها، على حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “لآخر يوم في عمــري، كبيري و ابويا و صاحبي و حبيبي”.

خلاف شريف منير وابنته أسما:

من ناحية أخرى، كان قد قام الفنان شريف منير بإلغاء متابعة ابنته أسما شريف منير، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

كما قامت أسما هي الأخرى بإلغاء متابعة والدها، وتكهن رواد مواقع اتواصل الاجتماعي بوجود خلاف بين الثنائي.

أسما شريف منير تثير الجدل بعد الظهور مع طليقها الأول

ظهرت الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، مع طليقها محمود السكري في صورة جمعت بينهما، ونشرها الأخير عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، وذلك في أول صورة تجمع بينهما يتم نشرها علانية عبر السوشيال ميديا.

صورة أسما شريف منير، مع طليقها محمود السكري، جمعت بينهما في يوم عائلي، وظهرت معهما ابنتهما لارا، وبعض من الأصدقاء، ولكن الظهور المفاجئ فتح باب التساؤلات حول عودتهما لبعضهما البعض مرة أخرى.

يُذكر أن فاجأت أسما شريف منير والدها بمكالمة عبر تطبيق زووم خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها “كلمة أخيرة” على شاشة ” ON ” قائلة : إزيك يا كيتي كيتي”.

ومازحتها الحديدي، قائلة: “انتي بتدوري على حد زي باباكي لكي ترتبطي به؟ قائلة: “لو هتجوز حد زي بابي هنولع في بعض.. وإحنا عاملين زي ناقر ونقير”.

وتحدثت أسما عن كتابة تجربة زيجتها قائلة: “حبيت تكون مفيدة للناس.. وأعرف الناس إزاي علاقتي بطلــ يقي إيجابية وجيدة ونحترم بعض”.

ورد الفنان المصري شريف منير قائلاً: “أسما بنتي عرفت تعمل علاقة ناجحة جدا مع أبو بنتها أنا مستغربها”.

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