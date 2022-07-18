 هبة مجدي تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه للمرة الأولى خلال إجازة رومانسية مع زوجها.. شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 يوليو 2022 02:47 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية هبة مجدي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصور جديدة من إجازتها الصيفية برفقة زوجها الفنان محمد محسن.

وظهرت هبة مجدي في تلك الصور مرتدية بوركيني “مايوه شرعي”، من أحدث ظهور لها بأحد الأماكن الساحلية.

ونالت الصور إعجاب متابعي هبة مجدي وأشادو بذوقها وإطلالتها الناعمة المميزة، خاصة وأنها المرة الأولى التي تشارك فيها جمهورها بملابس البحر.

وظهرت هبة وهي ترتدي مايوه محجبات “بوركيني” من تصميم هادية غالب موضة صيف 2022، وكان المايوه مزيج من اللونين البينك واللبني السماوي، ويصل سعره إلى 3590 جنية.

واختارت أن تكون على طبيعتها بدون مكياج. وتركت شعرها منسدلًا على جنب كتفيها، وزينت الإطلالة بسكارف على رأسها.

ونشرت هبة صورها بالبوركيني بوضعيات تصوير مختلفة ونسقت معه سكارف باللون الأسود دون الاعتماد علي ميكب او اكسسورات او ارتداء نضارة شمس .

هبة مجدي تتعرض لأزمة صحية

وكانت هبة مجدي قد نشرت عبر حسابها على “انستجرام” أكثر من صورة جديدة لها، قدمت من خلالها التهنئة لجمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الأضحى، كما اعتذرت عن تأخرها في تقديم التهنئة بهذه المناسبة وابتعادها عن السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، حيث أوضحت النجمة المصرية أنها تعرضت لأزمة صحية تسببت في هذا الابتعاد، وأشارت أن حالتها باتت الآن أفضل، وتمنت الشفاء لكل مريض فكتبت هبة مجدي: “عيد سعيد عليكم جميعاً أسفة أني بعيد عليكم متأخر، بس تعبت شوية و الحمد لله بقيت أحسن..ربنا يشفي كل مريض و يبعد عنا المرض يارب”.

إختفاء هبة مجدي عن السوشيال ميديا

هبة مجدي كانت حريصة على التفاعل مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث نشرت أكثر من جلسة تصوير خضعت لها وأثارت إعجاب محبيها، كما احتفلت أيضا بيوم الأب ونشرت صورة تجمعها بوالدها الراحل عبر حسابها على “انستجرام”، وعلقت عليها فكتبت: “اسمه مجدي .. هو أبي لكنه أفضل رجل في العالم.. لديه كل المكونات لرجل صحيح (آه والله) كنت محظوظًا بهذا الرجل .. عيد أب سعيد يا مجدي في الجنة”، ولذلك جاء اختفاء النجمة المصرية عن وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تفاعلها مع جمهورها خصوصا أيام عيد الأضحى مقلقا لهم، لتحرص في النهاية على الكشف عن سبب هذا الاختفاء.

آخر أعمال النجمة هبة مجدي

هبة مجدي شاركت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل “المداح 2 – أسطورة الوادي”، والذي تعاونت فيه مع الفنان حمادة هلال ومجموعة كبيرة من النجوم.

وكانت الفنانة هبة مجدي، قد صرّحت من قبل بإن دورها في مسلسل “المداح 2” الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2022 الماضي سيكون “مفاجأة”، موضحة أن الجزء الثاني سيكون مختلفًا بشكل كامل عن الجزء الأول الذي عُرِض في رمضان 2021.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، عبر شاشة “mbc مصر“، أنها ظهرت في “البنرات” الإعلانية للمسلسل بنظرة حادة اعتبرها البعض بأنه تنم عن شخصية غير طيبة في العمل، وهو ما أكدت عليه بأن شخصيها ستكون ذلك، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

ونشرت هبة مجدي قبل أيام قليلة، صورًا جديدة من كواليس “المداح 2″، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلّقت هبة مجدي على إحدى الصور التي نشرتها لها كاتبة: رحاب مش شريرة .. المداح أسطورة الوادي.

“المداح 2” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولة الجزء الأول، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

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