شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز مرقة يحيى حفلاً غنائيًا في السعودية 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب الأردنى عزيز مرقة حفلاً غنائيًا في السعودية يوم 23 شهر يوليو الحالي، ليقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه، وطرح مؤخرًا المطرب الأردنى عزيز مرقة، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "بتحلوى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيعه.

ويقدم عزيز من خلال الأغنية صورة رومانسية رقيقة، عن حالة حب متفردة لشاب يرى فى محبوبته ما لا يراه الآخرون، فهى فى كل حركة، وفى كل كلمة وفى كل همسة مختلفة ومتميزة وبــ تحلو فى عينه.. وتقول كلمات الأغنية:

بيحكوا عنك شي عادي .. ماشي حالك رمادي

بتروحي بتيجي عالهادي

لا حس ولا حدا شايف .. لو شافوا زي ما شايف

كل عبرة من الشفايف

كل كلمة إنت بتحكيها

بتحلوي في عيني

اااه .. كلامك بعنيلي.. بتعيدي تكويني.. لما سرك تحكيلي اااه بتحلوي في عيني

وطرح قبلها الفنان الأردني عزيز مرقة مؤخرا، أغنية "وين رايحين"، وهى دويتو يجمعه مع المطربة الفلسطينية نويل خرمان، بشكل فيديو كليب مصور على طريقة "الفانتازيا".

وتدور فكرة الكليب حول تجسيد حالة الوحدة والعزلة لشخص يعيش وحيدًا على كوكب الأرض بعد دماره حيث اختفت الحياة البشرية وانهارت الحضارة بأكملها، في فيديو كليب جرافيك خيالي يخوض خلاله تجربة الإخراج لأول مرة بمشاركة مدير التصوير وصانع المؤثرات البصرية حمزة عقل ومونتاج عدي عمران.