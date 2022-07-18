شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموسم الثالث لـ"هاملت بالمقلوب" على مسرح السلام.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث عن استئناف العرض المسرحي "هاملت بالمقلوب" للمخرج مازن الغرباوي من جديد علي خشبة مسرح السلام ابتداءً من اليوم ولمدة 5 ليالي، في موسم مسرحي جديد، بعد النجاح الكبير النقدي والجماهيري الذي حققته خلال المواسم الماضية.

ويرصد العرض واقع الإنسان فى العصر الحديث ومدى المتغيرات من هاملت الإنسان فى هذا العصر الملىء بالمتغيرات الصحية والسياسية وكل الأمور التى نعيشها فى زمننا الحالى.





"هاملت بالمقلوب" إنتاج وزارة الثقافة، البيت الفني للمسرح، قطاع الإنتاج الثقافي، فرقة المسرح الحديث، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر،مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.