شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة تقرب دي ليخت من بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب الهولندي ماتيس دي ليخت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، من الإنتقال لصفوف بايرن ميونخ الألماني في الموسم الجديد.

القيمة المالية لصفقة دي ليخت

ويأتي ذلك بعد إتمام كافة الإتفاقات المالية مع الجانب الإيطالي، والتي من المنتظر أن تبلغ قيمة الصفقة 60 مليون يورو، بجانب 10 مليون إضافية يحصل عليها يوفينتوس فى حالة تحقيق البايرن لدوري أبطال اوروبا.

مفاوضات بايرن ميونيخ مع دي ليخت

وكانت إدارة بايرن ميونخ الألماني أكدت فى وقت سابق، على سعيها لحسم التعاقد مع المدافع الهولندي المخضرم ماتيس دي ليخت، نظرا للقوة الجسمانية التي يتمتع بها اللاعب، إضافة إلى طول اللاعب اليافع والذي يناسب تماما الدوري الألماني.

وتسعى إدارة النادي البافاري لتدعيم خطها الخلفي إستعدادًا لتحديات الموسم الجديد، إضافة إلى سعي الفريق لاسترجاع دوري أبطال أوروبا، والذي يعد التحدي الأكبر للفريق خلال الفترة الحالية.



موقف دي ليخت من الإنضمام لبايرن ميونخ

ويرى اللاعب أن إنضمامه إلى البايرن سيضيف له الكثير، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي يضغط فيه اللاعب على إدارة ناديه الإيطالي للموافقة على العرض المقدم.

كما أنه يظن أن ذلك الوقت الأنسب لخروجه من الفريق، بعد خسارة لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وابتعد الفريق عن المنافسة بشكل كبير.

دي ليخت رغبته، تأتي في الرحيل خلال الفترة المقبلة، ويظن اللاعب إنه افتقد بريقه منذ رحيل رونالدو عن الفريق، وابتعاد الفريق في الفترة الماضية، عن المنافسة على البطولات المحلية، وغيابه الآخر عن البطولات القارية، الشئ الذي أحبطه بشدة في الفترة الأخيرة.



إدارة يوفينتوس الإيطالي تتجه للموافقة

وتشير تقارير إيطالية بأن النادي الألماني بصدد إرسال عرض جديد بقيمة 60 مليون يورو، فى محاولة قد تكون الأخيرة لإقناع نظيره الإيطالي.

إدارة البايرن، ترى في اللاعب خامة طيبة للغاية تدفعها لحسم التعاقد معه، حتي وإن تأثر مستوي اللاعب فى فترات كبيرة مع "السيدة العجوز" .

وأضافت آخر التقارير أن النادي الإيطالي سيتجه للموافقة على العرض الأخير، بعد تصميم اللاعب الكبير للخروج من صفوف الفريق خلال الموسم الحالي، ولكن مع إضافة بنود فى التفاصيل التعاقدية بين الطرفين، تتيح للنادي الإستفادة من إعادة بيع اللاعب فى المستقبل.

من جانبه، أكد اللاعب لمصادر قريبة منه، إنه لن يجدد تعاقده مع الكبير الإيطالي، فى محاولة منه للضغط على إدارة الفريق للموافقة على رحيله للكبير البافاري وتسهيل من إجراءات إتمام الصفقة.