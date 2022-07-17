شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يحقق رقمًا قياسيًا بإيرادات أحدث أفلامه ويصبح الأكثر ربحًا بتاريخParamount والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم توم كروز الجديد إيرادات عالية في شباك التذاكر على مستوى العالم، ليبرهن عن نجاحه الكبير وردود الفعل الإيجابية الذى يحققها، إذ تمكن مؤخرًا من تخطى مليار دولار حسب موقع Deadline، حيث أكد التقرير أن فيلم Top Gun: Maverick بات أعلى فيلم يربح على مستوى العالم من قبل شركة Paramount Pictures المنتجة للفيلم، وذلك بعدما حقق 1.2 مليار دولار على مستوى العالم.



توم كروز

من ناحية أخرى حصل النجم العالمى توم كروز، على إذن نادر الحصول عليه للغاية وذلك للتصوير داخل كنيسة وستمنستر، فى لندن، من أجل فيلمه القادم Mission: Impossible 8، ومن المقرر أن يختبر توم كروز، تجربة جديدة كجزء من مسيرته السينمائية المتألقة، وسيعود نجم هوليوود البالغ من العمر 60 عامًا، إلى العاصمة البريطانية لتصوير أحدث أعماله داخل المعلم الدينى.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، يأتى ذلك بعد تأجيل الجزء الـ7 والـ8 من المهمة: المستحيلة، فى بداية العام بسبب تأخيرات متعلقة بـ Covid، وسيكون موقع التصوير الجديد موقع تصوير استثنائى ويدل على مدى ضخامة هذا الفيلم، والميزانية ضخمة بالطبع.

وفى سياق متصل فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتسريب تريللر فيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7، بطولة النجم توم كروز مع النجمة هايلي أتويل، وذلك بالتزامن مع تألقه وحالة الصخب الذى حدثت بمجرد ظهوره في مهرجان كان السينمائي وعرض فيلمه Top Gun: Maverick ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية.