شكرا لقرائتكم خبر عن "كيرة والجن" يتخطى الـ70 مليونًا فى السينمات ويسجل 2 مليون ونصف ليلة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "كيرة والجن" إيرادات بلغت 2 مليون و409 الف جنيه فى شباك تذاكر أمس السبت، لتضاف إلى ما حققه الفيلم فى الأيام الماضية ليصل إجمالي إيراداته إلى 71 مليون جنيه بعد 17 يوما عرض، إذ انطلق العمل فى دور العرض السينمائية الخميس 30 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.