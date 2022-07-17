شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم "بحبك" لـ تامر حسنى تقترب من 300 مليون جنيه عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سكاي ليميت وهى الشركة المنتجة بالمشاركة مع شركة سينرچي عن إيرادات فيلم "بحبك" للنجم تامر حسني وعن تخطيه في جميع دول العالم المعروض بها الفيلم حاجز الـ297 مليونا و300 ألف جنيه في أول أسبوع ويومين، ويعد هذا سابقة أولى من نوعها في تاريخ السينما العربية خلال هذه الفترة القليلة.

كما أعلنت الشركة الموزعة لفيلم "بحبك" لـ تامر حسنى بالخارج، عن تمديد عرض الفيلم في سينمات أمريكا وكندا للأسبوع الثانى، وذلك نظرًا للإقبال الشديد على حضور الفيلم.

تدور أحداث فيلم "بحبك" حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.



