شكرا لقرائتكم خبر عن تامر على يطرح أغنية "بقول أيام" بتوقيع محمد عاطف ووسام عبد المنعم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب والملحن تامر علي، رابع أغنياته من ألبومه الجديد بعنوان "بقول أيام"، والمقرر طرح الألبوم بشكل متتابع خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية الجديدة من ألحانه، وكلمات محمد عاطف، وتوزيع موسيقي وميكساج وسام عبدالمنعم،، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج جاد جويري.

تامر على طرح من قبل عدة أغنيات، مثل "تاني علبة سجاير"، كلمات محمد عطية وتوزيع وسام عبد المنعم، وأغنية"عيني ع الجمال"، من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع ومكساچ يحيي يوسف.

كما طرح أغنية «ما قصرتش زمان»، التي تعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وتوزيع يحيى يوسف.

تامر على تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطيه، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

يذكر إن تامر على يُعد واحداً من أبرز وأشهر الملحنين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.