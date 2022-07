شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل جونى ديب لـ آمبر هيرد من خلال أغانيه الجديدة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الممثل والمغنى العالمى جونى ديب ألبومه الجديد 18 الذى يشاركه فيه الغناء عازف الجيتار جيف بيك، واحتوى الألبوم الجديد الذى قدمه الثنائى على 13 أغنية.

واحتوى الألبوم الجديد على اغنيتان من تألق ديب اللتان استوحاهما من محاكمته ضد طليقته الممثلة العالمية آمبر هيرد والتي فاز بها، وحازت الأغنيتان على رواج إعلامى كبير بسبب احتوائهما على رسائل واضحة من ديب ضد هيرد.

وطرحت أغنية منهما تحت اسم "Sad Motherf-in' Parade"، والتي احتوت على رسالة واضحة من ديب حيث وصف هيرد بالكلب، وقال في كلمات الأغنية"If I had a dime, it wouldn't reach your hand...You're sitting there like a dog with a seven-year itch...And I think you've said enough for one motherf-ing night"، أو "إذا كان لدي عشرة سنتات، فلن تصل إلى يدك، أنتى تجلس هناك مثل كلب يعاني من حكة لمدة سبع سنوات".

أما اغنيته الثانية فـ حملت اسم "This is a Song for Miss Hedy Lamarr"، والتي احتوت على رسالة واضحة أيضا من ديب لـ هيرد حيث قال لها " هذه أغنية للآنسة هيدي لامار، التي تم محوها من قبل نفس العالم الذي جعلها نجمة" أو This is a song for Miss Hedy Lamarr, erased by the same world that made her a star".