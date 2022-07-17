شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد عرض فيلم "بحبك" لـ تامر حسنى فى أمريكا وكندا للأسبوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الموزعة لفيلم "بحبك" لـ تامر حسنى بالخارج، عن تمديد عرض الفيلم في سينمات أمريكا وكندا للأسبوع الثانى، وذلك نظرًا للإقبال الشديد على حضور الفيلم.

وحصد فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى إيرادات بلغت 2 مليون و242 ألف جنيه أول أمس الجمعة في شباك التذاكر بمصر، ليصل إجمالى ما حصده الفيلم خلال 9 أيام عرض إلى 27 مليونًا و742 ألف جنيه، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم الخميس الماضى الموافق 7 يوليو.

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

ويستعد النجم تامر حسنى، الاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد "عشأنجى"، خلال حفله الغنائى الذى سيحييه في مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة الموافق 22 يوليو الجارى، والذى سيشهد العديد من المفاجأت الذى يقدمها تامر حسنى لجمهوره.