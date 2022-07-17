شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مشهد النعام لـ محمد هنيدى فى فيلم صاحب صاحبه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد هنيدي، متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو من كواليس مشهده الشهير في فيلم صاحب صاحبه، الذى امتطي فيه النعامه، حيث نشرت الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب "ركوب النعام ده محتاج فارس".

وظهر هنيدي في مقطع الفيديو الذى نشره منذ قليل وهو يتدرب على ركوب النعامه في الكثير من المرات حتي نجح في تنفيذ المشهد داخل الفيلم، وسرعان ما استقبل الفيديو عدد كبير من التعليقات الساخرة من قبل متابعيه.

وعلى جانب آخر، تعرض قناة ON دراما يوميًا على شاشتها المسلسل الكوميدى "أرض النفاق" للنجم محمد هنيدى، الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4 مساء، وذلك بعد عرضه الأول في عام 2018.

مسلسل "أرض النفاق" بطولة محمد هنيدى، هنا شيحة، دلال عبد العزيز، محمد ثروت، محمود حافظ، سلوى محمد على، محمد محمود، سامى مغاورى، فتوح أحمد، محمد الصاوى، نهى صالح، محمد غنيم، مروى الأزلى، محمد عبد العظيم، وفاء سالم، ليلى عز العرب، تامر فرج، ايمان السيد وآخرين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.



جانب من الكواليس



هنيدي فى كواليس مشهد النعامه

تدور الأحداث حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.