شكرا لقرائتكم خبر عن كريج روبنسون يلغى عرضه فى نورث كارولينا بسبب إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطر الممثل الكوميدي كريج روبنسون إلى إلغاء عرض له في نادٍ للكوميديا حيث يقدم حفل "ستاند أب كوميدى"، بولاية نورث كارولينا بعد أن قام شخص مسلح بإطلاق النار فى المكان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " nbcnews".

قام رجل بـ إطلاق النار داخل نادى للكوميديا، وفقا لشرطة شارلوت مكلنبورج وذكر مسؤولون أنه تم اعتقال المشتبه به المجهول ولم يصب أحد بأذى.



قال روبنسون، المعروف بـ دوره في المسلسل التلفزيوني " The Office" وأفلام "Hot Tub Time Machine" و "Pineapple Express"، إنه كان في الغرفة بالنادي وقت إطلاق النار.

ووصف الممثل الكوميدي الموقف في مقطع فيديو نشر على حسابه على Instagram، قائلا:"إنني أشارك في حفلات في منطقة الكوميديا في شارلوت بولاية نورث كارولينا، وكان يوجد شخص قرر إطلا النار بـ نادي الكوميديا".

وأكد روبنسون إنه اضطر إلى الانتقال إلى المكان المجاور، وهو مسرح Metro Credit Union Amphitheatre، حيث كانت فرقة Big Time Rush تعزف.

وقال روبنسون مازحا "مرة أخرى، هناك شخص أطلق النار في النادى الذى كنت سأقدم به حفلة"، وصرح روبنسون: " أنا بأمان، كان الأمر صعبا، كنت في الغرفة وكانوا يصرخون على الجميع أن يخرج".