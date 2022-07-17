منى فاروق تهدد باللجوء إلى القانون بسبب هذا الأمر

كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 06:50 مساءً - أعلنت الممثلة الشابة ” منى فاروق ” عن لجوئها إلى القانون ومقاضاتها لكل من انتقدها أو أساء إليها بتعليقات غير لائقة والخوض في سيرتها على حد وصفها بعد نشرها مؤخرا لصورة ظهرت بها مرتدية (مايوه) برفقة المنتج ” محمد السبكي ” .

فقالت منى فاروق في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري : ” أي حد بينقدني أو أي حد بيقول عليا أي حاجة غير لائقة أنا هقاضيه، يالا بقى نعيش مع بعض شوية ” .

وتابعت : ” وأي جريدة أو أي موقع أو أي صحفي ما يتحراش الدقة في الكلام اللي بيكتبه عن منى فاروق أنا هقاضيه .. هقاضي الجريدة أوالموقع والصحفي اللي كتب واللي سمحله يكتب ” .

وأضافت منى فاروق : ” احنا في بلد بتحترم الناس، احنا في مصر أم الدنيا .. انشره الفيديو ده .. أي حد مش هيحترمني، أنا هقاضي كل إنسان بيتكلم في حقي لإن أنا مش هسكت لحد .. والناس تقولك كانت بتطلع تعيط ودلوقتي عايشة، انت مالك بردو دي حياتي أنا ” .

واختتمت : ” اللي بيشتغل على توك توك عندي أرجل من اللي بيكتب في كلام في عرض ست .. انت بتكتب علشان تزود الفانز وعدد اللايكات ويجيلك فلوس من السوشيال ميديا لكن بتتكلم في الآخر في عرض ست هتروح فين من ربنا .. احترموا نفسكو وشوفو شغلانة تانية وسيبو اللت والعجن ده للستات ” .