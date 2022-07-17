كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 06:50 مساءً - نشر الفنان ” مصطفى حجاج ” مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام من حفله الذي أقامه مؤخرا في الساحل الشمالي .
وظهر مصطفى حجاج في الفيديو وهو يغني أغنيته الجديدة ” حب مين ” وإلى جانبه الفنانة ” بوسي ” وزوجها مصفف الشعر ورجل الاعمال ” هشام ربيع ” .
وأطلت بوسي في الفيديو وهي تردد كلمات أغنية حب مين مع مصطفى حجاج بينما كان زوجها هشام ربيع يرقص على أنغام الأغنية .
يذكر أن بوسي كانت قد احتفلت بزواجها من هشام ربيع في منتصف شهر مايو الماضي في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وحضره نخبة من نجوم الفن .
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي وزوجها في الساحل الشمالي بأحدث ظهور لهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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