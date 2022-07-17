بوسي وزوجها في الساحل الشمالي بأحدث ظهور لهما

كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 06:50 مساءً - نشر الفنان ” مصطفى حجاج ” مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام من حفله الذي أقامه مؤخرا في الساحل الشمالي .

وظهر مصطفى حجاج في الفيديو وهو يغني أغنيته الجديدة ” حب مين ” وإلى جانبه الفنانة ” بوسي ” وزوجها مصفف الشعر ورجل الاعمال ” هشام ربيع ” .

وأطلت بوسي في الفيديو وهي تردد كلمات أغنية حب مين مع مصطفى حجاج بينما كان زوجها هشام ربيع يرقص على أنغام الأغنية .

يذكر أن بوسي كانت قد احتفلت بزواجها من هشام ربيع في منتصف شهر مايو الماضي في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وحضره نخبة من نجوم الفن .