فنان شهير يعلن إصابته بورم في الدماغ

كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 06:50 مساءً - كشف الفنان المغربي ” حميد الحضري ” في مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام عن تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية استئصال ورم في الدماغ .

وظهر الفنان حميد الحضري في الفيديو وهو على سرير المرض من داخل المستشفى عقب العملية متحدثا عن تفاصيل اكتشافه للورم كما حرص على طمأنة محبيه وجمهوره على وضعه .

فأشار الحضري إلى أنه اكتشف إصابته بورم في المخ عن طريق الصدفة عند قيامه بإجراء تحاليل ودخل بعد ذلك إلى المستشفى من أجل إجراء عملية لاستصال الورم وفي انتظار النتائج الخاصة بتحديد كون هذا الورم حميد أم خبيث ” .

وتابع : ” إن شاء الله يكون خير .. أنا أملي في الله سبحانه وتعالى، أعرف بأن الله ينورلي طريقي وعندي الثقة الكاملة فيه وهو اللي في إيده الشفا .. وهذا الشئ اللي حصلي خلاني افكر في بعض المسائل ويعطيني بعض الدروس ” .

وأضاف الفنان المغربي : ” الحياة متستاهلش إن الواحد يتعصب، رخيها وخليها على الله .. نحمد الله إنه نورلي طريقي ووضعني في المكان المناسب وفي الوقت المناسب والأشخاص المناسبين اللي وقفو معايا وعمرى ماهنسالهم الوقفة ديالهم ” .

وأعرب حميد الحضري عن سعادته بمقدار الحب الذي وجده من محبيه وجمهوره واصدقائه ودعمه في هذه المحنة وتلقيه العديد من الرسائل للاطمئنان عليه .. مؤكدا على أنه بذلك يصبح أقوى ويتمكن من مواجهة هذا المرض اللعين .

واختتم الفنان حميد الحضري حديثه موجها رسالة إلى متابعيه قائلا : ” أي واحد ممكن يتصاب بهذا المرض، سهلة تستسلم للمرض ولكن لأ، إيش حال قدرت تقاوم وتعطي من راسك طاقة إيجابية وقولت إنك تقدر تتغلب على هذا المرض .. الوهم نصف الداء والطمأنينة نصف الدواء ” .