شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تحضر لمفاجأة غنائية جديدة بالتزامن مع عملها كمنتجة سينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضر الفنانة بشرى لمفاجأة غنائية جديدة، من المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، حيث تتكتم بشرى توضيح أي تفاصيل في الوقت الحالي، وتأتى تلك الأغنية الجديدة بالتزامن مع عملها كمنتجة سينمائية في الوقت الحالي، خاصة أنها تحضر لعدة مشاريع سينمائية من المقرر الإعلان عنها عقب الاستقرار على كل التفاصيل.

بشرى شاركت في مسلسل "الاختيار" في جزئه الثانى بطولة النجمان كريم عبد العزيز واحمد مكى، والذى عرض في رمضان قبل الماضى، وقدمت دور زوجة الشهيد محمد مبروك، حيث نالت اشادات كبيرة عن تلك الشخصية لاسيما انها قدمتها ببراعة شديدة .





يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة بشرى فيلمها "معالى ماما"، والذى طرح في دور العرض العام الماضى، وتدور أحداث فيلم "معالى ماما" فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث ناقش قضية علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

الفيلم بطولة بشرى ومحمود الليثى ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بـ"سولى"، والطفل ياسين، ومحمد على رزق، والفيلم من تأليف لؤى السيد إخراج أحمد نور.



