شكرا لقرائتكم خبر عن مو إسماعيل أول ممثل مصرى فى بوليوود من خلال الجزء الثانى لـKhuda Haafiz والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجدت العديد من الجنسيات العربية في أفلام بوليوود في الفترة الأخيرة، وآخرهم كانت الممثلة نورا فتحي الممثلة ذات الأصول المغربية، لكن خلال موسم عيد الأضحي، انضم الممثل مو اسماعيل ليكون بذلك أول مصري يشارك في أفلام بوليوود، وذلك من خلال فيلم الأكشن والرومانسية والدراما Khuda Haafiz Chapter II: Agni Pariksha والذي عرض يوم 8 يوليو الماضي.

ووقف إسماعيل أمام النجم الهندي فيديوت جموال وشيفاليكا أوبيروي ودانيش حسين ومينكا راي وأسرار خان والمخرج فاروق كبير، والذي حصل علي إشادة نقدية كبيرة في الهند منذ عرضه، وحصل علي 8.8 من 10 علي موقع السينما العالمية IMDB، وحقق حتي الآن ما يقرب من 20 مليون روبية في دور العرض الهندية منذ طرحه.



مو إسماعيل



مو إسماعيل

وأكد الممثل المصري مو اسماعيل أنه سعيد بالمشاركة في تلك التجربة، وأنه حريص علي متابعة التطور الذي أحدثته السينما الهندية خلال الفترة الماضية، وأن اختيار المخرج فاروق كبير له كان بمثابة حلم أصبح حقيقة، لأنه شغوف بـ مجال صناعة الأفلام علي مستوي العالم، بالإضافة إلي سعادته إلي تصوير مشاهده في عدد من المناطق السياحية والشوارع بـ مصر، والذي تم خلال 40 يوما، حيث تم تصوير بعض المطاردات في منطقة الأهرامات، والقلعة، وشوارع مصر القديمة كشارع المعز والحسين.

وأضاف أن الجزء الثانى من Khuda Haafiz أقوي من الجزء الاول الذي عرض علي أحد المنصات العالمية عام 2020 بسبب إنتشار وباء الكورونا، ولم يعرض بدور العرض.

ويقدم الممثل المصرى مو إسماعيل في الفيلم الدور الرئيسي لـ شخصية شريرة في مصر، والذى يدعى "طابش حاجي"، عضو شهير في المافيا، ويحمي الشخصية التي قامت يحاول جموال إستعادة ابنته منه، وأكد مخرج العمل أن مو قدم أداء متميز للدور لما تميز بالأكشن والحركة.



مو إسماعيل



مو إسماعيل

وتدور أحداث فيلم Khuda Haafiz حول شخصيتي "سمير" و"نرجس"، فبعد التغلب على كل الصعاب في حياتهما، يجدان شعاعًا من الأمل والتفائل عندما تدخل نانديني الصغيرة حياتهما، وتكتمل أسرتهم لتصبح سعيدة لفترة ما، لكن سعادتهم لم تدم طويلاً، وفي تطور غريب من القدر تختفي "نرجس" ويبدأ سمير في البحث عنها ويتنقل من مكان إلى آخر في محاولة لاستعادة صغيرته وسط أجواء من الإثارة والأكشن.

يذكر أن فيلم Khuda Hafez ليس العمل الألول الذي يشارك فيه مو إسماعيل، فقد بدأ حياته كممثل عام 2010، وقطع شوطا طويلا في العمل مع كبار النجوم في العديد من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، منها War Machine، وThe Diversion، كما عمل ضمن فريق الإنتاج لعدد من الأفلام Star Trek Beyond وMission: Impossible - Ghost Protocol .