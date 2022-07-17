فنانة شهيرة تصدم جمهورها وتعلن تحولها جنسيا إلى رجل

كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 05:47 مساءً - فاجئت الفنانة الإيرانية ” شهرة صالحي رستاني ” البالغة من العمر 56 عاما جمهورها بإعلان تحولها جنسيا إلى رجل وتخطيطها إلى تغيير إسمها قانونيا ليصبح ” مازيار لرستاني ” .

فقالت شهرة لرستاني في تسجيل صوتي معلنة عن هويتها الجنسية الجديدة : ” لم أعد امرأة بعد تصحيح جنسي من أنثى إلَّى ذكر وقد خططتُ لأن أغيّر إسمي بالقانون إلى مازيار ” .

وتابعت : ” لا يزال إسمي في شهادة الميلاد (شهرة لرستاني) ولكني عرفاً وشرعاً لم أعد امرأة .. أتمنى أن أتمكن من مواصلة عملي كنجمة وفنانة بهويتي الجديدة ” .

فيما أشارت الفنانة الإيرانية إلى أنها ستواجه القضايا القانونية الخاصة بالمصححين جنسياً خلال الفترة المقبلة بناءً على الشريعة الإسلامية الواضحة والفقه عقب إعلانها عن ذلك .