فنانة شهيرة تصدم جمهورها وتعلن تحولها جنسيا إلى رجل

كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 05:47 مساءً - فاجئت الفنانة الإيرانية ” شهرة صالحي رستاني ” البالغة من العمر 56 عاما جمهورها بإعلان تحولها جنسيا إلى رجل وتخطيطها إلى تغيير إسمها قانونيا ليصبح ” مازيار لرستاني ” .
فقالت شهرة لرستاني في تسجيل صوتي معلنة عن هويتها الجنسية الجديدة : ” لم أعد امرأة بعد تصحيح جنسي من أنثى إلَّى ذكر وقد خططتُ لأن أغيّر إسمي بالقانون إلى مازيار ” .
وتابعت : ” لا يزال إسمي في شهادة الميلاد (شهرة لرستاني) ولكني عرفاً وشرعاً لم أعد امرأة .. أتمنى أن أتمكن من مواصلة عملي كنجمة وفنانة بهويتي الجديدة ” .
فيما أشارت الفنانة الإيرانية إلى أنها ستواجه القضايا القانونية الخاصة بالمصححين جنسياً خلال الفترة المقبلة بناءً على الشريعة الإسلامية الواضحة والفقه عقب إعلانها عن ذلك .
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