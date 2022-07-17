بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح .. أنباء عن انتكاسة صحية ل ” محمد عبد الرحمن ” وفقدانه للنطق

كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 05:47 مساءً - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول تعرض الفنان ” محمد عبد الرحمن ” الشهير ب(توتا) لانتكاسة صحية فقد على إثرها النطق والقدرة على الكلام وذلك بعد خضوعه منذ حوالي 10 أيام لعملية قلب مفتوح .

وخرجت ” شامة عبد الرحمن ” شقيقة ” محمد عبد الرحمن ” للرد على تلك الأنباء في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك حيث نفت كل ما تم تداوله عن تدهور الحالة الصحية لشقيقها وأشارت إلى أنه سوف يتم الرد على تلك الإشاعات ومروجيها بالقانون .

فكتبت شامة عبد الرحمن في منشورها : ” ردا على ما تردد من إشاعات لا تمت للصحة بأى صلة، من إشاعات عن فقد النطق والكلام الكدب ده، فهيكون لينا رد عليهم قانونيا إن شاء الله علشان يبطلوا كدب عمال على بطال ” .

وتابعت شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن مطمئنة الجمهور على وضعه الصحي : ” الحمد لله محمد أخويا بيتماثل للشفاء بفضل الله .. والحالة الصحية الخاصة به فى تقدم مستمر بفضل الله تعالى وبدعوات جمهوره الحبيب ” .