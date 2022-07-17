عاصي الحلاني يعلن عن مفاجأة سارة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم اللبناني عاصي الحلاني عن سعادته بالانتشار الكبير الذي تحققه أغنيته الجديدة “ضحكة حبيبي” ونجاحها في تحقيق نسبة مشاهدة مرفعة على “يوتيوب”، وصلت إلى أكثر من 20 مليون مشاهدة خلال شهر واحد فقط.

وصرّح عاصي الحلاني في كواليس حفله الغنائي بعيد الأضحى في بيروت لكاميرا “ET بالعربي” مع الزميل راغب حلاوي أن الأغنية تحمل جرعة زائدة من الفرح والطاقة الإيجابية، وهو ما سمح في أن تصل إلى قلوب المستمعين وبالتالي تحقيق هذه المشاهدات المرتفعة.

أمّا عن جديده، كشف عاصي الحلاني أنه بصدد تصوير فيديو كليب لأغنية جديدة باللهجة العراقية، القريبة إلى اللهجة البيضاء، مشيرًا إلى أنه سيصدرها خلال موسم الصيف الحالي.

يذكر أن أغنية “ضحكة حبيبي” من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان سليم سلامة، وتوزيع هادي كريم، وهي بين مجموعة من الأغنيات التي سيطرحها عاصي الحلاني تباعًا في الفترة المقبلة ضمن استراتيجية فنية وتسويقية وضعها بالتنسيق مع شركة “روتاتا”.