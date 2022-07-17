شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يحيى "مورو" مخرجًا للوحدة الثانية لمسلسل هند صبرى "مهب الريح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المخرج الشاب محمد يحيى "مورو" تجربة الإخراج للمرة الأولى بمسلسل "مهب الريح" بطولة النجمة هند صبرى وماجد المصرى وإياد نصار، حيث أسند له المخرج أحمد خالد موسى مهمة إخراج الوحدة الثانية في المسلسل المأخوذ عن المسلسل الامريكى The Good Wife، وأوشك مورو على الانتهاء من تصوير الديكور الأول من العمل.

وكان المخرج الشاب محمد يحيى "مورو" شارك فى عدة أعمال درامية وسينمائية كمخرج أول، بالإضافة إلى إخراج بعض الإعلانات حتى ترقى ووصل إلى مهب الريح ليكون مخرج الوحدة الثانية .

وصور مخرج العمل الأساسى أحمد خالد موسى عدة مشاهد جمعت كل من هدى المفتى وعلى الطيب ومجموعة من الفنانين الشباب، ومن المقرر استكمال باقى المشاهد بداءا من اليوم مباشرة بعد أجازة عيد الأضحى المنصرم .

مسلسل "مهب الريح" مأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife، وتظهر هند صبرى متزوجة من الفنان ماجد المصرى ويمران بحدث كبير يغير مجرى حياتهما تمامًا.

"مهب الريح" بطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى.