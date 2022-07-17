شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول للمطربة بوسى وزوجها فى حفل مصطفى حجاج بالساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب مصطفى حجاج أثناء فقرته الفنية بحفلته بالساحل الشمالى بالمطربة الشعبية بوسى هي وزوجها هشام ربيع في الظهور الأول لهما بعد الزواج واستدعاهما إلى المسرح وقام بإهدائهما أغنيته الجديدة "حب مين" التي طرحها مؤخرًا، كما قام بتهنئتهما على الزواج وتفاعل معه الجمهور الكبير الذى كان حاضرًا الحفل.



حجاج وبوسى وهشام ربيع حجاج وبوسى وهشام ربيع



حجاج يحتفل ببوسى وزوجها حجاج يحتفل ببوسى وزوجها

وطرح المطرب مصطفي حجاج، أولى أغانيه في صيف 2022 بعنوان "حب مين"، على يوتيوب والإذاعات ومنصات الأغانى في مصر والدول العربية، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوتية وإنتاج هاني محروس، وتقول كلمات الأغنية:

يا حبيبي اه...يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل

يا ليل يا ليل يا ليل اه يا ليل يا عين يا ليل يا ليل

يا عين يا ليل يا عين

اللي اخترناهم بعناية..في القلب يا قلبي وفي عناية

بنينالهم بالحب بناية..هدوها على راسنا على راسنا

واخدينهم قال علي الفرازة..بقي دي القطعية الممتازة

علشان حبينا اتخمينا..و ياريت حرصنا حرصنا

دول خدوا مننا اكتر ما أدوا..والموضوع زاد اوي عن حده

وبكل بجاحة بيتحدوا..ويقولوا ظالمينهم ظالمينهم

الناس دي ضميرهم مفارقهم..تعبونا الله ينشف ريقهم

ده طريقنا خلاص عكس طريقهم..شوفنا كتير منهم

حب مين حب مين ... ده كمين ده كمين.. كل مرة يجرحونا جرح اجمد

شياطين شياطين ... مش بني آدمين.. أساتذه ف الأذى وانا اشهد