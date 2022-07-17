كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 03:54 مساءً - أعلن الفنان ” خالد الصاوي ” بطريقة ساخرة عن إصابته بفيروس كورونا في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
ونشر خالد الصاوي صورة له كتب في تعليقه عليها : ” مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس وهتبقى مسخرة الإنسان والحيوان والفيروس كمان .. هندم أهلك يا كورونا يا عرة ” .
وكشفت ” مي كريم ” زوجة الفنان خالد الصاوي عن تطورات الحالة الصحية لزوجها في تصريحات صحفية لها فأشارت إلى أن وضعه الصحي مستقر وأنه ملتزم بالعزل المنزلي وليس بالمستشفى .
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الصاوي يعلن إصابته بهذا المرض : ” هندم أهلك يا عرة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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