خالد الصاوي يعلن إصابته بهذا المرض : ” هندم أهلك يا عرة “

كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 03:54 مساءً - أعلن الفنان ” خالد الصاوي ” بطريقة ساخرة عن إصابته بفيروس كورونا في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

ونشر خالد الصاوي صورة له كتب في تعليقه عليها : ” مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس وهتبقى مسخرة الإنسان والحيوان والفيروس كمان .. هندم أهلك يا كورونا يا عرة ” .

وكشفت ” مي كريم ” زوجة الفنان خالد الصاوي عن تطورات الحالة الصحية لزوجها في تصريحات صحفية لها فأشارت إلى أن وضعه الصحي مستقر وأنه ملتزم بالعزل المنزلي وليس بالمستشفى .