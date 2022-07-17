ميريام فارس تعيد البهجة للبنانيين.. أكبر حفل جماهيري لفنان منذ سنوات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبت ملكة المسرح ميريام فارس أن يمر موسم الصيف دون أن يكون لها لقاء جماهيري مع جمهور بلدها. وبعد النجاح الكبير لحفلها الغنائي الساهر في فندق “الحبتور” الأسبوع الماضي، اختارت ميريام أن تعود للقاء محبيها ضمن مهرجان “ضهور شوير بير” مساء أمس السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢.

وأشعلت ميريام فارس أجواء المهرجان في ليلة لا تنسى بحضور أكثر من 35 ألف شخص اجتمعوا على محبّتها من كل المناطق اللبنانية، في أكبر حفل جماهيري لفنان في لبنان منذ سنوات.

قدّمت ملكة المسرح لجمهور المهرجان باقة منوعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة ومنها “قومي”، و”هذا الحلو”، و”ناديني”، وكيفك إنت”، وغيرها من روائع أشريفها، كما شاركتها على المسرح فرقة رقص ودبكة ممّا أضفى الكثير من الحماس والحيوية على السهرة.

بعد الحفل، عبّرت ميريام فارس عن سعادتها بالنجاح الكبير للمهرجان، وشكرت جميع الساهرين على حضورهم ومحبّتهم، فقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “بشكر من كل قلبي ال …٣٥ الف شخص يلّي حضروا من كل المناطق اللبنانية، كانت حفلة من العمر بين أهلي وناسي”.

يذكر أن حفل ميريام فارس في مهرجان “ضهور شوير بير”، عاد ريعه إلى جمعية Kids First التي تساعد أطفال مرضى السرطان ويرأسها الطبيب بيتر نون.

على صعيد آخر، تواصل ميريام فارس تصدّرها مؤشرات البحث بتحدي أغنيتها الشهيرة “قومي”، وذلك بعد أن حققت الأغنية أكثر من 8.4 مليار مشاهدة حتى الآن على تطبيق “تيك توك” الشهير عالميًا.

وأعلنت شركة “تيك توك” عن هذا الرقم القياسي الذي حققته أغنية “قومي” بنشرها فيديو عبر صفحتها الخاصة عن نسبة المشاهدة التي حصدتها الأغنية، رغم عدم إنضمام ميريام إلى التطبيق من خلال تدشين حساب رسمي لها.