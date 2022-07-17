“اجازة” كارول سماحة.. نجاح مستمر ومزيد من الملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت أغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة الجديدة “اجازة” أن تحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط من صدورها على موقع “يوتيوب”.

ومنذ طرحها تحظى أغنية “اجازة” بانتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، كما تتصدّر المراتب الأولى في قائمة “يوتيوب” للفيديوهات الموسيقية الأكثر تداولًا في الوطن العربي.

أغنية “اجازة” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد رحيم وتوزيع سليمان دميان. وجاءت الأغنية بقالب غنائي ايقاعي من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي، الى جانب الأداء المميز ل كارول سماحة بهذا النمط الموسيقي الذي يشبه شخصيتها وأسلوبها.

وتلقت كارول سماحة بعد صدور الأغنية العديد من التعليقات التي عبّر من خلالها المتابعون عن إعجابهم بأغنية “اجازة” والكليب الذي ظهرت فيه بفكرة عفوية وبسيطة عكست أجواء الأغنية الصيفية، حيث اللوحات الراقصة والاستعراضية بطريقة جديدة ومختلفة.