شكرا لقرائتكم خبر عن كنزى دياب تحتفل بتخرجها من جامعة بريطانية بحضور والدتها وشقيقتها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت كنزي دياب، ابنة الهضة عمرو دياب، بتخرجها من إحدى الجامعات البريطانية، برفقة والدتها زينة عاشور، وشقيقتها جنا، فيما غاب عن الحفل والدها عمرو دياب، وشقيقها التوأم عبد الله، وأختها الكبرى نور.



حساب زينه عاشور على انستجرام

ونشرت زينة عاشور، العديد من الصور والفيديوهات عبر "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام"، من حفل تخرج ابنتها التى حرصت على حضوره معها، كما شاركت جنا، لقطات من حفل التخرج، احتفاء بشقيقتها.



كنزى عمرو دياب



زينه عاشور وبناتها كنزى وجنا



زينه عاشور وكنزى



كنزى فى حفل تخرجها

جدير بالذكر أن أبناء الهضبة عمرو دياب، يحظون بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، سواء كانت نور أو جانا أو كنزى، وكذلك عبد الله، فلكل منهم حسابات على منصات السوشيال ميديا، من تيك توك أو إنستجرام، تلقى تفاعلاً كبيرًا مع الجمهور.

كنزى دياب، واحدة من أكثر أبناء الهضبة، تفاعلا مع متابعيها، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، توثق فيها لحظات سعيدة من حياتها، سواء بلعب الـ "طاولة"، مع احدى صديقاتها، أو أثناء حفل مع أحد الأصدقاء، ومرحلة اختيار ملابس، أو شراء ملابس جديدة، وقد تفاعل معها شقيقها عبد الله دياب، بإعجابه على الصور.

وفي يناير الماضى، كشفت كنزى عن تواجدها فى مصر برفقه شقيقها عبد الله، لزيارة العديد من معالم مصر العريقة والعتيقة، منها الحسين والمعز، كما شاركهم فى جولتهم بعض من أصدقائهما الأجانب.