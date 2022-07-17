منة عرفة تحسم الجدل حول حملها

كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 02:51 مساءً - أثارت الفنانة ” منة عرفة ” حالة من الجدل والتساؤلات بين متابعيها حول حملها من زوجها الفنان ” محمود المهدي ” وذلك بعد تداول صورا لها في الساعات الماضية ظهرت بها ببطن منتفخ قليلا .

وخلال تواصل منة عرفة مع متابعيها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام تلقت عدد من الاسئلة والمباركات على حملها من بينها : ” ألف مبروك على الحمل .. هو باين ” .

ونفت منة عرفة كونها حامل في تعليقها على ذلك فقالت : ” هو إيه اللي باين معلش .. حضرتك فهمت غلط، ده كرش بعد ما فطرت فطار خفيف، الكرش طلع عادي جدا .. وبعدين للدرجة دي إنتو متعودين عليا ممشوقة القوام ” .