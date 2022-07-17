حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان ” خالد زكي “

كتب امير فتحي في الأحد 17 يوليو 2022 02:51 مساءً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول تدهور الحالة الصحية للفنان ” خالد زكي ” وهو ما نفته عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنانة ” نهال عنبر ” .
حيث أكدت نهال عنبر في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام على أن الفنان خالد زكي بخير ويتمتع بصحة جيدة وأن هذه الأخبار مجرد شائعات .
فنشرت الفنانة نهال عنبر صورة لخالد زكي وكتبت في تعليقها عليها : ” الحمد لله أنا اطمئنيت على الفنان القدير خالد زكي وهو زي الفل .. دي إشاعة، هو مش عيان ألف حمد وشكر ” .
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