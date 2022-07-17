عاصي الحلاني يتألق في قبرص.. نجاح “ضحكة حبيبي” يرافقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألق النجم اللبناني عاصي الحلاني، وسط أجواء حماسية في حفل غنائي كبير أحياه مساء الجمعة في قبرص، وذلك ضمن ليالي إكسترا فاغانزا.

ونشر عاصي الحلاني، مقاطع مصوّرة من الحفل، أظهرت تفاعل الجمهور مع الأغنيات التي قدّمها في الحفل وأبرزها أغنيته الجديدة “ضحكة حبيبي” التي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة منذ صدورها على موقع “يوتيوب”.

ومن بين الأغنيات التي قدّمها عاصي الحلاني خلال الحفل: “بحبك وبغار”، و”يا طير”، و”أنا ياطير”، بالإضافة إلى أغنيات أخرى من الفولكور شاركه بها الجمهور في وصلات الدبكة اللبنانية الشهيرة.

يذكر أن أغنية “ضحكة حبيبي” هي من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان سليم سلامة وتوزيع هادي كريم وميكس وماستر مصطفى عبد الرضا وسليم سلامة.