حقيقة منع عرض فيلم “درامز” بقرار من الرقابة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما في مصر، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن منع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية عرض الفيلم التسجيلي القصير “درامز”، للمخرجة ناهد نصر ضمن فعاليات نادي سينما المرأة.

وأكدت أنه لا صحة لهذا الكلام وأن المركز القومي للسينما قد عرض على جهاز الرقابة ما يقارب من 15 فيلما للحصول على الموافقة بالعرض خلال الموسم القادم للنادي وليس فقط لهذا الشهر.

ومن جانبها أجازت الرقابة الموافقة على الأفلام تباعا، ومن المقرر عرض باقي الأفلام خلال الموسم القادم لنادي سينما المرأة والذي يقيمه المركز القومي للسينما شهريا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.

يذكر أن ناهد نصر مخرجة فيلم درامز، أعلنت عبر حسابها علي موقع الفيس بوك، منع عرض فيلمها من نادي سينما المرأة بقرار من الرقابة، برغم أن الرقابة سبق واعتمدت الفيلم ومنحته تصنيفا عمريا +12 عاما، ووافقت على مشاركته في المهرجان القومي للسينما وحصل على جائزة النقاد لأفضل فيلم تسجيلي قصير للعام 2022.

وتابعت قائلة إنها فوجئت بالمسئولين بالمركز القومي للسينما، الجهة المنظمة للنادي، يبلغونها بقرار جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بمنع عرض الفيلم، رغم إجازته بالعرض وفوزه بإحدى جوائز المهرجان القومي للسينما.

ناهد نصر نشرت بوستر الفيلم وصورة من حفل جوائز المهرجان القومي للسينما وهي تتسلم الجائزة عن الفيلم من وزيرة الثقافة المصرية، مع الشهادة الرسمية للجائزة، وعلقت عليهم عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك قائلة: فيلمي “درامز” الحاصل على جائزة النقاد لأفضل فيلم تسجيلي قصير في المهرجان القومي للسينما المصرية ٢٠٢٢ ممنوع من العرض بأمر الرقابة.

أضافت: مع العلم أن الفيلم أجيز عرضه في المهرجان القومي للسينما المصرية، القائم عليه صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، بتصريح من الرقابة مثل جميع الأفلام المشاركة في المهرجان، وبتصنيف (+١٢).

تابعت قائلة: لكن عرضه الآن يواجه مماطلة وتسويف من الرقابة بعد اختياره للعرض يوم ١٨ يوليو المقبل ضمن فعاليات نادي سينما المرأة، الذي ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

وواصلت: فكيف يحصل فيلم على تصريح من الرقابة ويشارك في المهرجان القومي للسينما ويحصل على جائزة كبرى من خلال لجنة تحكيم رفيعة من النقاد وصناع السينما ثم يواجه قرار عرضه مماطلة من نفس الرقابة؟

وأعلن المركز القومي للسينما عن فعاليات نادي سينما المرأة يوم 18 يوليو الجاري وتضمنت عرض ثلاثة أفلام ليس من بينها فيلم “درامز”، وحسب بيان رسمي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع الفيس بوك، يستأنف نادي “سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست “زينب عزيز” فعالياته يوم الإثنين القادم الموافق ١٨ يوليو في تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض كل من فيلم ايزابيل وفيلم العودة إخراج سارة شازلى وفيلم ربيع ممطر إخراج أحمد خليل.

جدير بالذكر أن الفيلم العودة قد شارك في مسابقة الفيلم المصري، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة،كما تم عرضه في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، كما نافس في الدورة الـ 25 من مهرجان يهلافا الدولي للأفلام الوثائقية.كما شارك الفيلم الروائى القصير “إيزابيل” للمخرجة المصرية سارة الشاذلى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42 بعرض عالمى، وذلك من خلال مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

وايضا فيلم ربيع ممطر شارك في مهرجان اسكندرية للفيلم القصير و مهرجان هوليوود للفيلم العربي ومهرجان رؤي للفيلم المصري القصير.

وعقب عرض الافلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية “شاهندة محمد على”و الناقد السينمائي “إسلام أحمد علي” لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.