بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 42 دقيقة مضت التعليقات على فارس كرم يُشعل ليل قبرص بجديده.. والجمهور: “قمرجي” مغلقة

متابعة بتجــرد: أحيا النجم اللبناني فارس كرم حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن ليالي اكسترافاغانزا وسلسلة حفلات “يلا قبرص” لأبرز النجوم اللبنانيين والعرب.

وأشعل فارس كرم سهرته الغنائية بباقة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، وصولًا إلى أحدثها “ع موعدنا ولا شو” و”قمرجي” وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردّد كلماتها عن ظهر قلب تمامًا كما لو أنهم كورال يرافقه في كل حفلاته.

يذكر أن فارس كرم يعيش حالة من النشاط الفني الاستثنائي، بعد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة “قمرجي”، وهي ثاني أغنيات الميني ألبوم الجديد الذي يقوم بطرحه فارس بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وتعاون فارس كرم في أغنية “قمرجي” مع فارس اسكندر من حيث الكلام واللحن، أما توزيع الأغنية فحمل توقيع الموزع الموسيقي المبدع عمر صباغ.

يذكر أن فيديو كليب أغنية “قمرجي” تولى إخراجه هس غدّار، الذي قدم فارس بفكرة جميلة ومختلفة، تناسب موضوع الأغنية.