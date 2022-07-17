قصي خولي يسعى خلف العدالة والثأر في “من.. إلى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنقلب حياة مدرس الرياضيات (وليد) رأساً على عقب عندما تقع جريمة مروّعة في منزله، ليتحول الرجل المنظم والمهذب والبسيط إلى إنسانٍ قاسٍ يسعى خلف العدالة والحقيقة والثأر. أحداث مشوّقة وحبكة بوليسية يكتنفها الغموض والأكشن في مسلسل “من… إلى” “من عروض شاهد الأولى” على “شاهد VIP” بطولة قصي خولي، فاليري أبو شقرا، جوزيف بونصّار، إيهاب شعبان، فادي أبي سمرا، علي منيمنة، رامز أسود، رواد عليو، الياس الزايك، وآخرين. تأليف وسيناريو وحوار بلال شحادات وفرح شيّا. إخراج مجدي سميري.

فاليري أبو شقرا

تستهل فاليري حديثها عن الدور بقولها: “كلّ دور ألعبه يجب أن يحمل تحدّياً مختلفاً، وفي “من… إلى” حرصت على تقديم شخصية مختلفة عن أدواري السابقة”. وتضيف: “أقدم شخصية (مي) المحامية التي لا وقت لديها للاهتمام بمظهرها الخارجي، إضافةً إلى كونها شخصية غامضة وقاسية إلى حدٍّ ما.” وتختم فاليري: “مي شخصية مليئة بالتحديات، تتعرف على وليد خلال ظروف مشتركة، وثمة قضية واحدة تجمع بينهما.”

جوزيف بو نصار

يقدم جوزيف بونصار دور (إيهاب) الذي يصفه قائلاً: “إيهاب مرتبط بالعديد من الشخصيات في المسلسل. وهو عموماً شخصية حيّة، نجد نماذج كثيرة لها في لبنان والبلدان المجاورة وكل دول العالم”. ويضيف: “إذا كان ايهاب يجسد شخصية ذات بعد إجرامي فهي شخصية موجودة هنا وفي بلدان أخرى، وإذ كان يقدم شخصية تاجر سلاح أو مخدرات فهي كذلك شخصية موجودة في أي مكان في بلدان العالم. هو شخص لئيم، باطني وحذر ومستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى هدفه.” ويستطرد بونصار: “في الوقت نفسه نجد أن إيهاب شخص حذر يتظاهر بأن لا دور له في الشرور التي تحيط به ولكنه في واقع الأمر مَن يفتعل كل تلك الشرور. باختصار إيهاب شخصية مركّبة وهذا ما شدّني لتأدية الدور.” ويختم بونصار: “المسلسل مشوّق جداً، وشخصياته مرسومة بدقة، ويجمع بين الأكشن المواضيع الاجتماعية والعاطفية.. لذا يمكن وصفه بأنه عمل شامل”.

إيهاب شعبان

يوضح إيهاب شعبان أن العمل يتمحور حول أشخاص عاديين يعيشون حياتهم بطريقة بسيطة، إلى أن تطرأ ظروف تجبرهم على تغيير نمط حياتهم. ويضيف شعبان: “العمل مميز من حيث القصة والصورة وبناء الشخصيات وتنوّع المشاعر من الغضب والحزن إلى الكره والمحبة والثأر، كل تلك المشاعر تظهر وتتطوّر خلال رحلة البحث عن الحقيقة”. وحول دوره في المسلسل، يقول: “ألعب دور (عدي)، الأخ الأصغر لـ (وليد)، وفي الحلقة الأولى تبدأ الفاجعة ما ينتج عنه ردة فعل سلبية من إيهاب تجاه العائلة والأخ، ولكن سرعان ما نلتقي مجدداً وتبدأ الأحداث بالتسارع لتحصيل حقنا من جديد.”

فادي أبي سمرا

يلعب فادي أبي سمرا دور (خليل العسل) أحد أقطاب المعارك التي تدور في العمل، ويستطرد حول الدور: “خليل صاحب مجموعة كازينوهات ومصالح ويتمتع بطموح لكسب المزيد من السلطة، يريد خليل الإنتقام من الماضي واستعادة سلطته وقوته. والنص عموماً متنوّع ومليء بالأجواء الشيّقة، ودوري في العمل محوري وغني بالتحديات وفيه تنوع بالمشاعر وخاصةً تلك الآتية من الماضي”. ويختم أبي سمرا: “خليل ووليد عدوّان لا يلتقيان أبداً، بعكس علاقتي شخصياً بقصي خولي، فهذا لقاءي الثاني به درامياً، وجمعت بيننا تجربة متميزة سابقة، فهو شخص حساس ومحب للعطاء.”

علي منيمنة

يسلّط علي منيمنة الضوء على غنى المسلسل بالشخصيات المتنوعة والأحداث المتقلّبة، مضيفاً: “من.. إلى” هو عنوان يعبّر عن قصص المسلسل فهناك دائماً تقلبات من شيء إلى شيء آخر. ولعل أبرز ما يميّز هذا العمل هو أحداثه الغنية وشخصياته المتنوعة في موازاة وجود بطل وبطلة رئيسيين.” ويضيف: “أقدم شخصية (حسام) وهو صديق (وليد) منذ الطفولة، ولكن يختار كلّ منهما حياة مختلفة عن الآخر وعندما يواجه وليد مصيبته، يلجأ إلى حسام الضابط في السلك العسكري، وهنا تبدأ التشعبات. فحسام يريد المساعدة لكن ضمن إطار القانون.”

يُعرض مسلسل “من… إلى” من “عروض شاهد الأولى” الآن على “شاهد VIP”.