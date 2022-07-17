جدل حول حالة الفنان خالد زكي الصحية.. والنقابة توضح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمكلفة بمسؤولية ملف الرعاية الصحية، صحة ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان القدير خالد زكي، وإيداعه مستشفى خاصاً بحالة متأخرة، وقالت إنها تواصلت معه بشكل مباشر، وتأكدت أن كل الأخبار المتداولة عنه مجرد شائعات.

ونشرت نهال صورة خالد زكي عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، وعلّقت عليها قائلة: “الحمد لله.. اطمأننت على الفنان خالد زكي، فهو في حالة صحية جيدة للغاية، وغير مريض، ولم يتعرض لأي وعكة صحية، وما تردد مجرد شائعات”.

وكانت شائعات قد ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تعرض الفنان خالد زكي لوعكة صحية مفاجئة؛ نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة.

يذكر أن الفنان خالد زكي كان قد نفى الأسبوع الماضي صحة ما تم تداوله أيضاً حول تعرضه لوعكة صحية، مؤكداً أن كل ما أثير حول هذا الأمر مجرد شائعات سخيفة لا يعلم مصدرها، وأنه يقضي إجازة عيد الأضحى برفقة أسرته.

يذكر أن الفنان خالد زكي شارك مؤخراً ببطولة الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” بشخصية مستشار في القضاء المصري ووالد النجم أحمد عز، وشارك في بطولة المسلسل كل من: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدي كرم، سمر مرسي، نور محمود، خالد زكي، منى عبد الغني، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، ومحمود البزاوي.

وضمت قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً كلاً من: آدم الشرقاوي، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكي، حسني شتا، محمد العمروسي، محمد علي رزق، شريف خير الله، صبحى خليل، وناردين عبد السلام، كما ضمت عدداً كبيراً من الفنانين الذين شاركوا في البطولة والذين ظهروا كضيوف شرف خلال الحلقات.