شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح: أنا بخير وحالتي تتحسن تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان محمد عبد الرحمن توتا، محبيه وجمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح قائلاً لـ"الخليج 365": "أنا الحمد الله كويس وفي تحسن وبخير وحالتى تتحسن بشكل كبير، والجروح تلتئم بشكل تدريجى، وحاليًا أنا في فترة نقاها فى منزلي مع عائلتي.

كما نفت شاما عبد الرحمن، شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن (توتا)، الشائعات التي تم تداولها الساعات الماضية عن فقد شقيقها النطق وكتبت شاما، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "ردا على ما تردد من إشاعات لاتمت للصحة بأى صله من إشاعات عن فقد النطق والكلام الكذب ده هيكون لينا رد عليهم قانونيا ان شاء الله علشان يبطلوا كذب عمال على بطال الحمدلله محمد أخويا بيتماثل للشفاء بفضل الله والحالة الصحية الخاصة به فى تقدم مستمر بفضل الله تعالى وبدعوات جمهوره الحبيب ".



شقيقة محمد عبد الرحمن

وأجرى الفنان محمد عبد الرحمن، الأيام الماضية عملية جراحية في القلب، وكانت كتبت شقيقته وقتها:"أرجو الدعاء لأخى ربنا يتم شفاه على خير بيعمل عملية قلب مفتوح يا رب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة يا رب دعواتكم بالله عليكم".

وفى سياق آخر قارب محمد عبد الرحمن على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز من إخراج وائل فرج، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى اطار الكوميديا والإثارة.

وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا، مسرحية مسرحية "الليلة الكبيرة" التى تم عرضها فى المملكة العربية السعودية وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

وسبق وقدم محمد عبد الرحمن مسرحية "فى نص الليل" فى موسم الرياض بالسعودية أيضاً، وهى بطولة غادة عادل، حسن الرداد، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، نيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمرويعتمد العرض المسرحى على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.