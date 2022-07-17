شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تستمتع بعطلتها الصيفية في اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة أمينة خليل، متابعيها وهى تستمتع بعطلتها الصيفية في اليونان، ونشرت أمينة صورًا ليها وهى داخل حمام السباحة، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصور قائلة: "الصيف من جزيرتي المفضلة في العالم جزيرة ميكونوس".



أمينة خليل



أمينة

وتعاقدت الفنانة أمينة خليل على بطولة فيلمها الجديد " 532" إخراج ياسر سامى، وتأليف أحمد عزت أمين وصلاح الجهينى، كما تم التعاقد أيضا مع الفنان محمود حافظ للمشاركة فى الفيلم، ويقوم المخرج ياسر سامى حاليا باختيار باقى أبطال الفيلم.

كما انضمت الفنانة أمينة خليل مؤخرا إلى أسرة فيلم "شقو"، بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون، بحسب تصريحات مخرج العمل كريم السبكى لـ"الخليج 365.

يذكر أن الفنانة أمينة خليل قدمت في رمضان الماضى مسلسل "العائدون" مع النجم أمير كرارة، وشارك في بطولة المسلسل الفنانون محمود عبد المغنى والفنان السورى محمد الأحمد، وإسلام جمال، ومحمد أبو داود، وعدد من الفناني، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد نادر جلال .