شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم النجم محمد صبحى فى مهرجان المنصورة المسرحى الإقليمى الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

محمد صبحي: سعادتى كبيرة لوجودى على أرض العلماء والأدباء والمبدعين الذين أناروا العالم بعلمهم وفنهم الصحوة الفنية في المنصورة خطوة مهمة تجاه التنمية المستدامة في الإنسان

كرمت أمس إدارة مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي الفنان الكبير محمد صبحي خلال حفل افتتاح الدورة الأولى -دورة الراحل محمود نسيم- من داخل المسرح الكبير بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور أيمن الشيوي رئيس المهرجان والنائب أحمد سلام الشرقاوي الرئيس التنفيذي والمخرج أحمد عبد الجليل مدير المهرجان.

قدم حفل الافتتاح الفنان عمرو رمزي وهو من أبناء محافظة الدقهلية والذي رحب بالحضور ثم طالبهم بمشاهدة فيلم وثائقي عن المنصورة وتاريخها العريق وأهم المشاهير الذين نشأوا علي أرضها، ثم جاءت كلمة المحافظ الذي قال فيها: نرسل باسم شعب الدقهلية رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير المناخ المناسب لإعادة الفن الراقي إلى المسرح ودعمه الكامل لإحياء التراث المصري وإعادة الثقافة ودعمها في كافة ربوع مصر.

وأضاف: إذا تكلمنا عن المسرح في مصر وعن القيم والأخلاق والفن فإننا نتكلم عن الفنان محمد صبحي الذي تربي علي يديه أجيال كثيرة تعلموا من فنه الأخلاق والرقي وأصبح رمزًا للمسرح سيسطر التاريخ اسمه بحروف من نور في سجل الفن والإبداع والرقي والتحضر، ومحافظة الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر وللعالم أعلام في شتي المجالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية والعلوم والطب مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ جاد الحق والشيخ نصر الدين طوبار والنقشبندي، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وغيرهم الكثير من أعلام الدقهلية.

وأكد "المحافظ" أن الوجه الحقيقي لعروس النيل مدينة المنصورة هما الفن والإبداع والثقافة والعلوم حتي أصبحت عاصمة مصر الطبية يتباهى بها الجميع ويأتي إليها وفود من كل فج عميق لتلقي العلاج بمراكزها الطبية المتميزة .

ومن جانبه قال الفنان الكبير محمد صبحي قبل تكريمه: سعادتي كبيرة لوجودي علي أرض العلماء والأدباء والمبدعين الذين أناروا العالم بعلمهم وفنهم وأصبحوا اعلام في سماء مصر وسيظل التاريخ يذكرهم، والصحوة الفنية في مدينة المنصورة هي الخطوة الأولي ناحية التنمية المستدامة في الإنسان لأن الاستثمار في البشر هو المكسب الحقيقي وهو الامل الوحيد نحو الرقي والتحضر .

كما أشار الفنان محمد صبحي إلى أن الفن والثقافة والإعلام والتعليم هما طاقة الأمل والنور لإخراج جيل مثقف وواعي لديه ذوق رفيع لديه ثقافة لديه علم لديه انتماء، كما أن الفن والثقافة معول للبناء أو الهدم ولابد من استخدامهم الاستخدام الصحيح لبناء جيل مثقف ومتحضر ينمو بداخله حب الوطن ويقدر تراب هذا الوطن ويحافظ علي مقدراته وعلي أمنه.

وأكد النجم أننا قادمون علي مرحلة لن يستخدم فيها العالم الرصاص والقنابل والحروب الدامية وإنما يستخدم فيها ما يشوه عقول أبنائنا ويفسد أخلاقهم وقيمهم وثوابتهم الدينية لأنه من أراد أن يهدم دولة يهدم قيمها ومبادئها .

كما أكد صبحي أيضًا: المسرح والفن الراقي هما السبيل الوحيد لإصلاح سلوك وذوق المواطن وفخور بهذا المهرجان علي أرض مدينة المنصورة وبهذا المسرح الرائع وأن تبدأ الصحوة الفنية بمدينة بالمنصورة من علي خشبة مسرح المحافظة .

عقب افتتاح المهرجان قام الدكتور أيمن مختار بتكريم الفنان محمد صبحي وأهدي إليه درع المحافظة ودرع المهرجان، كما تم تكريم أسرة الفنان الراحل محمود نسيم، واصطحب المحافظ الفنان محمد صبحي لمعرض صور يجمع كل أبناء محافظة الدقهلية من المشاهير في الفن والثقافة والاعلام والعلم بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومنهم النائب وحيد فودة، والنائبة نسرين عمر، والنائبة ضحي عاصي، والنائب رضا الشافعي، والنائبة ميرفت عاذر، والنائبة أية فتي، والنائب أحمد الشرقاوى، وعدد كبير من الكتاب والنقاد والفنانين، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة والإعلامي محسن الصباغ.

جدير بالذكر أن الدورة الأولي من مهرجان المنصورة المسرحي "دورة الراحل محمود نسيم" تستمر حتي الجمعة 22 يوليو تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وسيتضمن المهرجان 16 عرضا مسرحىا و 13 ورشة فنية في كل مجالات المسرح "تمثيل ، كتابة مسرحية ، قراءة نص مسرحي، تأثير الموسيقي في المسرح، إعداد موسيقي، دراماتورج، ديكور وتكنولوچيا، مكياج وأقنعة السينوغرافيا والإضاءة، وحكي "وسيقدم الورش صفوة من الفنانين والأكاديميين في جميع المجالات.



استقبال الفنان محمد صبحي في ديوان عام المحافظة



افتتاح المهرجان في دورته الاولي



الدكتور أيمن الشيوي رئيس المهرجان



الفنان محمد صبحي مع محافظ الدقهلية



النجم محمد صبحي يحيي جمهور مهرجان المنصورة المسرحي



تكريم الفنان محمد صبحي في افتتاح مهرجان المنصورة



جانب من الحضور



كلمة الفنان محمد صبحي



محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار والفنان محمد صبحي والنائب أحمد الشرقاوي والفنان عمرو رمزي



محافظ الدقهلية



محمد صبحي وأحمد مختار



محمد صبحي والدكتور ايمن مختار



محمد صبحي ومحافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار والنائب أحمد الشرقاوي



معرض صور اعلام الدقهلية



معرض مشاهير واعلام المنصورة



مهرجان المنصورة المسرحي الاقليمي الاول