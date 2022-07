شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دى أرماس تتحدث عن تجسيدها شخصية مارلين مونرو فى فيلم Blonde والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبت الممثلة آنا دي أرماس، البالغة من العمر 34 عامًا، مجموعة متنوعة من الأدوار على الشاشة، بما في ذلك دورها في مسلسل الجريمة Knives Out وجاسوسة في No Time to Die، ومؤخرًا عميل في وكالة المخابرات المركزية بفيلم The Gray Man، بينما دورها الأكثر إثارة للجدل حتى الآن هو دور مارلين مونرو في فيلم Blonde.



التقرير من ديلى ميل

وتحدثت النجمة حول دور البطولة كممثلة أيقونية في فيلم Blonde، وذلك خلال مقابلة مع مجلةElle ، حيث قالت: "هذا هو أملي، أن أتمكن من إظهار أنه يمكننا فعل أي شيء إذا أعطينا الوقت للاستعداد، وإذا أتيحت لنا الفرصة فقط، فقط الفرصة، يمكنك عمل أي دور، يمكنك فعل أي شيء."



وأضافت آنا، أنها شعرت أن طموحات الكاتب والمخرج أندرو دومينيك كانت واضحة جدًا منذ البداية، وهو تقديم نسخة من حياة مارلين مونرو من خلالها، وتابعت: "لقد أراد أن يختبر العالم ما شعرت به في الواقع ليس فقط أن تكون مارلين، ولكن أيضًا نورما جين (اسم ولادتها)".

وأشارت النجمة الفائزة بجائزة Saturn إلى أنها تعتقد أن الدعوات من أجل التنوع في هوليوود تجعل من السهل تجربتها، بل وحتى الظهور في مجموعة متنوعة من الأدوار.