خالد الصاوي يتحدى فيروس كورونا بعد تأكيد إصابته: “حخليك تندم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان خالد الصاوي إصابته بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجراها إيجابية، ليصبح أول نجوم الفن من ضحايا الموجة السادسة من الفيروس، والتي تجتاح مصر حالياً، حيث يلتزم خالد بالعزل المنزلي، ولم يتم إيداعه المستشفى كما روج البعض.

ونشر خالد الصاوي صورته من داخل العزل المنزلي، وعلّق عليها قائلاً: “مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس، وهتبقى مسخرة الإنسان والحيوان والفيروس كمان.. حندم أهلك يا كورونا يا عرة”.

ويخضع خالد الصاوي للعلاج داخل المنزل تحت إشراف طبيبه الخاص، وفقاً للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة المصرية، وتم تأجيل تصوير مشاهده في مسلسله الجديد “أعمل إيه” مع الفنانة صابرين.

وسبق أن أعلن المخرج إسماعيل فاروق انتهاء خالد الصاوي من تصوير مشاهد فيلمه الجديد “مغامرات كوكو” داخل ديكور مستشفى دكتور فوزي، الذى يجسد دوره الصاوي، وهو العدو اللدود لـ “كوكو”، والذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد.

الفيلم بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمى، منة فضالي، محمد أسامة “أوس أوس”، ونانسي صلاح، مدير تصوير محمد عزمي، إشراف عام هشام رضا وإسلام مارو، ومنتج فني مجدي نور، سيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.